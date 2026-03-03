Har torktumlaren slutat snurra i MoDo?

Tränarbyte, höga förväntningar och brus i media. När slutspelet nu står runt hörnet öppnar MoDo-kaptenen David Rundblad upp om säsongen.

– Jag tror hela stan, ledarna och spelarna är väldigt glada att det börjar vara dags nu, säger 35-åringen till hockeysverige.se.

David Rundblad och hans MoDo kliver strax in i det allsvenska slutspelet. Foto: Ronnie Rönnkvist och Bildbyrån (montage).

MoDo var inför säsongen ett av absoluta favorittippade lagen att ta steget upp i SHL. Klubben, som en gång hette Alfredshem, har gjort en okej säsong, men ”bara” en fjärdeplats i tabellen är nog sämre än vad laget och fansen i Örnsköldsvik räknat med. Och, som en spelare i MoDo beskrivit det, säsongen har varit som att befinna sig i en torktumlare.

– Ja, det kan man lugnt säga, säger MoDo:s lagkapten, David Rundblad, då hockeysverige.se frågar om han känner igen sig i den beskrivningen.

– Det har varit en hel del som har hänt både på och utanför isen. Jag tror hela stan, ledarna och spelarna är väldigt glada att det börjar vara dags nu.

Hur mycket tror du gruppen påverkats av det negativa mediebruset som varit kring MoDo?

– Svårt att säga exakt, men det är klart att alla påverkas olika mycket. Det är svårt att koppla bort oss helt med tanke på att man märker av allt som sägs och skrivs. Även det som händer inom föreningen och allt därtill. Klart att alla då blir lite påverkade.

Du har varit med några år, hur jobbar du med din erfarenhet för att gruppen ska bli så lite påverkad av det som möjligt?

– Vi sa det ganska tidigt, att det som händer utanför är inget vi kan påverka utan vi försöker fokusera så gott det går på det vi kan göra. Det är just det hockeymässiga, vilket vi har jobbat hårt på egentligen hela säsongen för att få det att klicka.

– Jag tycker också att det har blivit bättre, men vi är inte helt nöjda ännu. Därför är det härligt med slutspel så vi får fortsätta utvecklas och visa att vi är ett bra lag.

Märks det i gruppen att det börjar närma sig slutspel?

– Ja, det tycker jag. Grundserien är lång så det känns att alla börjar bli lite mer uppspelta och laddade på det som komma skall.

Skillnaderna under Fredrik Anderson: ”Mer verbal”

MoDo valde att under säsongen byta tränare. Mattias Karlin fick lämna över till Fredrik Andersson.

– Spelmässigt har vi nu försökt vara lite rakare och enklare. Jag tycker också att vi har blivit lite tajtare i försvaret.

– Att komma in så där i mitten av en säsong då är det inga helvändningar man gör utan han har jobbat på lite smådetaljer vi ska förbättra. Sedan är ”Freddan” lite mer verbal i sin ledarstil.

– Det känns som vi har snappat upp en hel del bra grejer. Främst i försvarsspelet. Sedan tänker jag att målgörandet och offensiven kommer i slutspelet.

Fredrik Andersson. Foto: Ronnie Rönnkvist.

David Rundblad har den här säsongen svarat för fyra mål och totalt 18 poäng på 49 matcher.

– I början var det en ganska stor omställning. Man vet aldrig vad man ger sig in på när man ska spela i en liga där man inte spelat förut.

– Jag tycker att det sakta men säkert blivit mera stabilt. Det känns ändå som jag hittat en trygghet och stabilitet i spelet nu.

Vilken nivå tycker du Hockeyallsvenskan 2025/26 håller?

– Det är en riktigt bra liga, vilket vi snackat om i laget också. Ibland känns det som Hockeyallsvenskan varit jämnare än tidigare säsonger. Det har inte funnits några speciellt lätta matcher som det kanske har gjort tidigare.

– Annars är det ingen jätteskillnad jämfört med SHL, tycker jag. Sedan är spelet lite annorlunda. Det är lite mer fartfyllt och inte så uppstyrt. Många SHL-lag är väldigt taktiskt starka.

– Det skulle jag säga är skillnaden mot Hockeyallsvenskan där det är lite mer fart och fläkt, hit och dit ibland. Det har sin charm också.

Först ut: AIK i kvartsfinal: ”Vi är att räkna med”

MoDo kommer sluta topp fyra och trots två omgångar kvar står det klart att AIK väntar i kvartsfinalen.

– Att sluta topp fyra tycker inte jag är helt fy skam med tanke på att det känts som vi har jobbat i uppförsbacke hela säsongen.

– Vi kom in med ett i princip helt nytt lag och nya spelare. Sedan har vi egentligen fått jobba på allt.

– Vi ser fram emot slutspelet. Första rundan mot AIK kommer bli fartfyllt och med hårt spel. Det är två bra lag som möts. Sedan har vi ett bra självförtroende efter att ha tagit poäng eller vunnit mot egentligen alla lagen i serien. I ett slutspel kan sedan allt hända och jag tror alla är taggade.

Vad talar för att MoDo spelar i SHL nästa säsong?

– Främst tycker jag att vi har visat i många matcher, speciellt mot topplag, att vi är att räkna med.

– När det väl klickar för oss och spelar på det sättet vi ska spela då är vi väldigt svårslagna. Då är vi ett jäkligt bra lag, avslutar David Rundblad.

