Max Krogdahl gjorde sig populär i Skellefteå när laget vann SM-guld. Nu lämnar backen efter bara en säsong i klubben. Nu uppges han lämna Sverige.

Max Krogdahl jublar med pokalen efter final fem i SHL mellan Skellefteå och Rögle den 2 maj 2026 i Skellefteå.

Foto: Mathias Bergeld / Bildbyrån.

Efter att ha blivit oönskad i både Oskarshamn och Djurgården valde Max Krogdahl inför säsongen att, något oväntat, skriva på för Skellefteå. Där blev norrmannen omgående en viktig defensiv pjäs. Med sin uppoffrande spelstil blev han också populär i Västerbotten. Under säsongens gång växte sedan hans roll och det höjdes även röster för ett nytt kontrakt.

Sedan säsongen tog slut har det varit tyst kring norrmannen. Men nu meddelar klubben att parterna går skilda vägar.

Totalt blev det 54 matcher för Skellefteå under den gångna säsongen. I grundserien stod den defensiva backen för elva poäng på 39 matcher samtidigt som det i slutspelet blev sex assist på 15 matcher. Det här var hans första säsong i SHL efter att ha spelat över 200 matcher i Hockeyallsvenskan.

Enligt Expressen väntar nu spel i finska Jokerit. 27-åringen har tidigare även representerat Västervik och Östersund i Sverige.

