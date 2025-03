Därför förlängde Eklund: ”Så jag resonerar”

”Mini-Fimpen – en av oss” syntes på Hovet efter Victor Eklunds förlängning.

Sedan klev den 18-årige stortalangen fram med två fullträffar och säkrade 5–1-segern.

– Det var gåshud. Jag blir lite rörd själv, säger Eklund till hockeysverige.se.

Victor Eklund och banderollen från fansen. Foto: Bildbyrån och Simon Eld.

HOVET (HOCKEYSVERIGE.SE)



Under tisdagen stod det klart. Victor Eklund hade förlängt med Djurgården – oavsett serie. Lite mer än ett dygn senare klev han av Hovets is med en 5–1-seger mot IK Oskarshamn bakom sig.



– Det var skitkul. Jag älskar att spela för Djurgården, säger Eklund till hockeysverige.se om kontraktet och fortsätter kring vad som sades i andra perioden då mötet vändes:

– Vi måste ta tag i det. Vi måste vara hungriga och vilja vinna. Det är mycket som står på spel. Det var skönt att vi gjorde det.



Eklund noterades för två mål direkt efter kontraktsförlängningen – och efter att han fått ta emot DIF-fansens kärlek genom en banderoll i den första perioden.



”Jag ska bli DIF sa du till din far

”Mini-Fimpen – en av oss”



– Ja, jag såg den. Det var gåshud. Jag blir lite rörd själv. Det betyder allt. Jag älskar Djurgården, säger Eklund själv om det hela.



Båda målen från ”Mini-Fimpen” kom också i perioden som följde det där budskapet.



– Det är skitkul. Jag älskar att göra mål. Jag får jäkla bra förutsättningar när jag spelar med Anton (Frondell) och Weigel. Det är bara att njuta och ta för mig.



Två mål i tom bur följde sedan mot slutet av mötet och efter slutsignalen öste sedan huvudtränaren, Robert Kimby, beröm över Eklund och Frondell.



– Väldigt bra. Även i första perioden tycker jag att de är intensiva och vinner tillbaka puckar för att skapa lägen på det sättet. Sen fortsätter det i andra perioden, till och med uppskruvat ytterligare. Sen har de skickligheten att ta betalt på sina lägen. De har varit väldigt bra en period och vi behöver någon som kliver fram. Sen om de är 17, 18, 19 eller 35, 37, det spelar inte så stor roll för oss, säger han på presskonferensen och fortsätter:

– Ett väldigt bra. De är helt klart loket idag.

Därför förlängde Eklund: ”Så jag resonerar”

”För min del känner jag ingen stress alls. Jag spelar i Djurgården just nu och mitt mål är att gå upp”



Det var orden som Eklund yttrade till hockeysverige.se då hans vän och lagkamrat, Linus Eriksson, tidigare under säsongen lämnat stockholmsklubben för att flytta norrut till Timrå och SHL. Nu berättar JVM-spelaren från i vintras om hur han bestämde sig för att förlänga – och stressen kring att kliva uppåt som junior.



– Jag vet inte (om talanger har för bråttom). Alla skriver sin egna historia, alla går sin väg. Jag väljer att stanna här för att det är skönt att bo hemma och för att jag älskar att spela för Djurgården. Sen får jag väldigt bra utveckling här – och jag tror på det här laget. Vi går för SHL, säger han till hockeysverige.se.



SHL är målet, men vad gör att du känner att HA inte skulle vara så illa för utvecklingen?

– Att spela i Djurgården och att få spela mycket. Nu spelar jag 15 minuter per match, det kanske är ännu mer nästa år. Det är så jag resonerar. jag utvecklas hela tiden och är fortfarande ung. Jag tror på Djurgården och litar på dem, säger Eklund och fortsätter om sin utveckling:

– Jag tycker att jag blivit bättre och bättre. Jag kör mycket med ”Honken” (Michael Holmqvist) efter träningarna och jobbar på små detaljer. Det märks där ute.



Hur mycket har ni pratat om din eventuella roll nästa år?

– Inte så mycket. Vi fokuserar på den här säsongen och först och främst att vinna serien och sedan ta oss till SHL.



Har du frågat brorsan om råd också?

– Lite. Han säger bara ”gå ut och ha kul – ta upp dem igen”.



Ger kontraktet ännu mer motivation till att gå upp?

– Ja, helt klart. Det är det jag går för och det jag tror på. Det ska bli jäkligt spännande.



Forwarden, född. 2006, står nu på 18 mål och 31 poäng denna allsvenska säsong.



Är det det här vi kommer få se från dig i slutspelet alltså?

– Jadå, om inte ännu mer, avslutar storlöftet.