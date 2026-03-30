Experten: ”Det var där Färjestad gled över och blev favoriter”

Rögle har ett minst sagt prekärt läge mot Färjestad. Skåningarna måste göra det omöjliga och vinna fyra raka matcher för att ta sig till en semifinal.

— Något lag ska väl klara av att vända 3–0 i ett slutspel. Kanske blir det i den här matchserien. Det är ju en lite knasig matchserie, säger Radiosportens expert Daniel Widing till Hockeysverige.se.

Daniel Widing ger sina tankar på serien mellan Rögle och Färjestad.

Stänger Färjestad kvartsfinalserien ikväll eller är det i dag Rögle börjar vända matchserien med att vinna kvartsfinal 4?

— Man pratar special teams och där tycker jag att Rögles både överläge och underläge inte har varit bra, säger Radiosportens Daniel Widing då hockeysverige.se ber honom summera de första tre matcherna som alla gått till vinst för Färjestad.

Widing fortsätter:

— Det är så himla viktigt i ett slutspel att man har alla de momenten på plats när man går in i det. Jag tror till och med att Rögle är sämst i båda de momenten. Det är en stor sak.

— Plus att man springer på ett Färjestad som verkligen har hittat formen inför slutspelet. Man pratar ofta om att man vill sätta formen när man kliver in i ett slutspel, att grundserien bara är en startsträcka. Så är det inte riktigt.

— Under OS-uppehållet ville man verkligen sätta allt eftersom det bara var någon vecka tills det började. Det tycker jag verkligen Färjestad har gjort medan Rögle inte riktigt har haft det ”stämmet”.

— Det där är också en avvägning, att man har ett samarbete mellan fystränare och tränare så att det verkligen sitter. Rickard Wallin har byggt ett lag för slutspel, vilket han har gjort tidigare också då det inte gått lika bra.

”Jag ska inte säga att det är katastrofalt…”

Däremot tycker Widing att Rögles spel fem mot fem har varit bättre än special teams.

— Där tycker jag ändå att Rögle har bjudit upp, men Färjestad har ändå hittat någonting inför det här slutspelet. Cam Abbott är en av de bästa coacherna på att motivera inför matcher.

— Det handlar också mycket om motivation när du kliver in. Han fick mig verkligen att tagga till innan pucken släpptes. Där tycker jag att han har gjort det bra.

— Man börjar alltid fem mot fem och där har Rögle kommit ut bra i vissa matcher. Att man har satt tempot. Trots allt hade Rögle 5–0 i Catena Arena för några matcher sedan, så fem mot fem tycker jag ändå att det är okej.

— Sedan är det även målvaktsspelet och där tycker jag inte att Christoffer Rifalk har kommit upp i nivån. Man började med honom nu medan Arvid Holm har varit lite uttalad etta, men haft en liten svacka.

David Tomasek har varit ostoppbar den här serien.

Vad tror du det betydde mentalt för gruppen att tappa en 5–0-ledning till förlust med 6–5?

— Jag ska inte säga att det är katastrofalt, men det är tufft för en grupp i ett slutspel att tappa en sådan ledning.

— Jag tror inte att jag någonsin själv som spelare har tappat det, men jag har varit med om att ha haft en 3–0-ledning och tappat den. Bara det är supertufft. Att då tappa 5–0 och dessutom på hemmaplan, det var där Färjestad gled över och blev favoriter.

— Innan hade jag Rögle som favoriter i den här matchserien, men såklart nu när Färjestad leder och ingen har vänt ett 3–0-underläge är det såklart så att Färjestad har gjort en väldigt, väldigt bra matchserie.

Rögle har kniven mot strupen mot Färjestad

Vilka förväntningar har du på kvällens match?

— Jag har ändå ganska höga förväntningar. Jag är ganska säker på att Rögle kommer att göra allt för att ta hem den här matchen för att få en till hemmamatch och ta revansch inför sin hemmapublik som är verkligt härliga supportrar.

— Något lag ska väl klara av att vända 3–0 i ett slutspel. Kanske blir det i den här matchserien. Det är ju en lite knasig matchserie. Färjestad vände ju från 5–0 till 6–5. Varför skulle inte Rögle då kunna vända och vinna matchserien?

— Jag vill ändå se att Rögle i dag är bättre i numerärt överläge, vilket är ett måste för dem.

Vad står det i matchserien efter kvällens match?

— Det kommer att stå 3–1 till Färjestad.