När slutsignalen ljudit för sista gången 2025/26 kramade Daniel Muzito-Bagenda om Oscar Nord länge. Nu, efter avskedet (?), ger han svar kring framtiden i AIK.

– Vi är goda vänner och vi har spelat ihop och kamperat ihop i många säsonger nu… säger han till hockeysverige.se.

Daniel Muzito-Bagenda gav Oscar Nord en lång kram efter säsongens sista match. Foto: Bildbyrån och TV4 (montage).

HOVET (HOCKEYSVERIGE.SE)

0–5 för kvällen och 2–4 i matcher mot MoDo.

När AIK-spelarna under torsdagen tackade varandra, och fansen, för säsongen rådde avskedsstämning. Flertalet nyckelspelare och starka klubbhjärtan står nämligen för en oviss framtid när kontrakten går ut efter 2025/26, och nästa lag ska byggas under en ny tränare. Frågan är dock om uttåget i kvartsfinalen inte tog tyngst på Daniel Muzito-Bagenda.

29-åringen var en av spelarna som stod kvar längst på isen, och lämnade inte heller förrän han fått ge Oscar Nord en lång (avskeds)kram.

– Tungt… börjar han sedan nedstämt svara media om känslorna efter förlusten.

– I de matcherna vi vinner så hittar vi någonstans det som borde vara vår minimum om de matcherna inte är fläckfria heller. Tyvärr så lyckas vi inte komma upp till de nivåerna i de andra matcherna var. Det gav oss kanske en lite för tuff uppförsbacke också, fortsätter han om matchserien.

– Mål… det är det enda jag kommer på just nu, mål. Vi gjorde noll idag, då är det svårt att vinna, tillägger han om vad som saknades.

Du kramade om Oscar Nord länge, vad sa ni till varandra?

– Jag tror inte vi sa så mycket. Vi är goda vänner och vi har spelat ihop och kamperat ihop i många säsonger nu. Det var bara en broderlig kram.

Svaret om framtiden: ”Krävs två för att dansa”

Den nu 29-årige forwarden återvände till AIK 2022 och blev både intern poäng- och skyttekung. Men produktionen har dalat och dessa fyra säsonger, och 2025/26 var troligen den tyngsta. Framförallt med tanke på skadan två dagar innan premiären som gjorde att han stannade på 20 matcher i grundserien.

– En kämpig säsong där jag kämpar mig tillbaka. Jag vet inte, det svårt att summera en timme efter att säsongen har tagit slut, men om några månader kanske man kan se lite positivare på det, säger han till hockeysverige.se och vidareutvecklar i TV4.

– Det är klart, efter fyra månader utan matcher, är det tufft att komma tillbaka, men en klapp till axeln på mig själv som bet i.

Vad tänker du kring din egna framtid?

– Jag vet inte. Vi får se vad som händer framöver, det är inte bara ett beslut som ligger hos mig, så vi får se.

Har tanken slagit dig att det kan ha varit sista matchen i svartgult?

– Lite snurrar väl tankarna, det gör de absolut. Men jag vet inte just nu. Det ska klaffa och det krävs två för att dansa.

– Det är klart vi för en dialogen, jag menar jag sitter på utgående, så det är klart, tillägger han även.

TV4: Vad är det för grupp ni har jobbat med den här säsongen?

– Vi har haft jäkligt kul ihop, det är det första. Sen har vi haft många skador och frånvaron varit lång under perioder, men jag tycker att vi har hållit ihop. De som varit på sidan har stöttat de som spelat och någonstans gläds man med varandra. Det tror jag bra grupper mår bra av. Om man bygger bra grupper får man det där prestigelösa.

Spelar Daniel Muzito-Bagenda i AIK nästa säsong? Foto: Ronnie Rönnkvist.

”Jag hoppas AIK fortsätter bygga vidare på det”

Precis som med Simon Åkerström svarar AIK:s sportchef Lasse Johansson att det finns ett intresse att behålla Daniel Muzito-Bagenda.

– Jag vet inte. Det är svårt att svara på nu. Det är bara tomhet och bitterhet, svarar forwarden hockeysverige.se på vad som ska klaffa från hans håll, och vad AIK kan behöva visa.

Samtidigt menar ”Bagge” i TV4 att AIK ändå är på väg framåt fortfarande.

– Ja, det tycker jag ändå. Vi spelade final i fjol. Sen jag kom hit tycker jag ändå att vi har byggt något över tid, och jag hoppas att AIK fortsätter bygga vidare på det och tar vara på det. Vi ger inte upp, AIK ska tillbaka till finrummet, säger han och fortsätter att summera.

– Det är klart att det inte har varit någon önskad säsong på så sätt – med frånvarolistan som var. Sen är det aldrig kul att få en tränare sparkad. Det landar någonstans i slutändan på spelargruppen. Det har varit en säsong som har varit upp och ner. Jag tycker ändå att vi visar en karaktär, framförallt i den här kvartsfinalen. Vi håller på att hämta upp det, men det är lite för sent bara.

Under slutspelet växlade Muzito-Bagenda även upp ytterligare och stod för fem framspelningar. Han menar inte heller att tidigare skadeproblemen stört honom under slutet.

– Ja, absolut. Det har vi alla gjort. Vi har tömt oss och stångats för allt vi har kunnat, men det räckte tyvärr inte, avslutar han.

Source: Daniel Muzito-Bagenda @ Elite Prospects