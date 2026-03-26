Svaret om framtiden: ”Om jag ska lyckas i SHL…”

Redan innan flytten till AIK fanns intresse från SHL. Nu står Simon Åkerström inför ett val när säsongen är över och kontraktet går ut.

Simon Åkerström blickar inte mot SHL på samma sätt längre.

HOVET (HOCKEYSVERIGE.SE)

”Känslan var att det hade kunnat bli SHL”

Redan när Simon Åkerström, för två år sedan, anslöt till AIK, var dessa några av orden han yttrade till hockeysverige.se. Den storvuxne backen kom då från tre år i Tingsryd där han växt ut till en poängspelaren av sådan rang att hans agent ”haft kontakt med alla klubbar i SHL”. Men valet föll på ”Gnaget”

Nu når det andra avtalet i stockholmsklubben sitt slut i och med uttåget mot MoDo, och frågan återstår: Blir Åkerström kvar?

– Just nu tänker jag inte så mycket på det, men jag har lite grejer att ta ställning till. Det tar jag om några dagar, svarar han media direkt efter match sex som slutade 0–5.

– När det gäller SHL så tänker jag inte riktigt i de banorna längre. Kommer det chansen så får den komma, det är inget jag har fokus på nu. Jag har sagt ”om det blir Sverige ska det bli AIK”, annars utomlands, fortsätter han om intresse högre upp.

Utlandet är något som lockar?

– Ja, det är det, svarar Åkerström.

Insikten öppnar för AIK: ”Vilka ger en 30-åring det?”

Samtidigt som säsongen tar slut uppger samtidigt Expressen att AIK jobbar hårt för att förlänga med Åkerström. Och när sportchef Lasse Johansson får frågan medger han att så är fallet.

– Simon är en fantastisk hockeyspelare för oss, det är klart att vi skulle vilja behålla honom, säger Johansson.

Backen själv svarar kort att han är medveten om vad AIK vill.

– Det har varit lite snack (under säsongen), men det har varit mest fokus på slutspelet egentligen. Agenten har skött det där snacket. Sen är det klart att jag har koll på att de skulle vilja behålla mig. Det blir ett val jag får ta, vad jag känner. Men jag älskar att spela i AIK och trivs väldigt bra i Stockholm, fortsätter Åkerström.

Det du säger om SHL, vad har gjort att du kommit till den insikten?

– Dels att jag spelat bra tidigare år, och att de då var nära utan att det hände. Sen spelar åldern in. Om jag ska lyckas i SHL kanske jag behöver en topp sex-roll och en plats i andra powerplay, då blir det, ”vilket lag ger en 30-åring det istället för att chansa på yngre?”. Det är så de resonerar, jag är medveten om det.

Blickar utomlands: ”Det är där jag får ta ett val”

Grundserien 2025/26 avslutades med 37 poäng, precis som i fjol. Denna gång fick dock 30-åringen en annan utväxling i slutspelet, även om det redan nu är slut.

– Poängmässigt bra. Jag tycker ändå att jag, som laget under serien, var lite upp och ner. Det är jag inte så nöjd med. Slutspelet är jag nöjd med, jag tycker att jag håller en bra nivå och rätt hög nivå. På det stora hela är väl säsongen godkänd, svarar backen om sin egna säsong.

– Det blir helt plötsligt väldigt tomt. Det suger. Idag tycker jag att vi är sämre helt enkelt, tillägger han om torsdagens uttåg.

Vad kommer att bli avgörande för vilket beslut du tar kring framtiden?

– Det jag känner är… jag har varit i den här ligan väldigt länge nu, och någonstans där, om man har tröttnat lite och vill se något nytt. Det är där jag får landa någonstans. Men som sagt, jag älskar att vara här i Stockholm, å andra sidan kanske det kan vara dags att se något nytt. Det är där jag får ta ett val, och prata med sambon också.

När det gäller vad AIK sagt, och om det är lockade nog, avslutar Åkerström på följande vis:

– Just det har jag inte tänkt på. Jag vet att AIK vill framåt. Sen är det klart att det hade varit grymt häftigt att gå upp med AIK, så det är klart att tankarna, om man skriver på, är att man vill göra det.



