Dan Tangnes har återvänt till Rögle — och fått en succéstart i sin nygamla klubb. För Hockeysverige.se berättar han nu om den fina hösten, och vad som blir viktigt nu efter uppehållet.

– De lagen brukar ge sig själv förutsättningar till att göra en bra andra halva och en bra avslutning av säsongen, säger Tangnes.

Dan Tangnes har hittat hem till Rögle igen.

Foto: Petter Arvidson / Bildbyrån.

Inför säsongen plockade Rögle tillbaka Dan Tangnes som tränare. Han lämnade klubben 2014 och har efter det varit fyra säsonger i Linköping och sju i Zug. Under hans ledning har Rögle inlett den här SHL-säsongen på ett mycket imponerade sätt och ligger inför omstarten på andra plats i tabellen efter Frölunda.



– Jag tycker SHL är sig likt på många sätt. Lagens spelar ganska lika. Det skiljer ganska lite hockeyfilosofiskt mellan lagen och SHL är en ganska tajt liga, säger Dan Tangnes som senaste coachade i SHL säsongen 2017/18 och då för Linköping.

– Skillnaden mellan 17/18 till nu vet jag inte om det är så jättestor. Om jag ska hitta någon skillnad är kanske styrkeförhållandena SHL kontra schweiziska ligan har suddats ut lite grann sär ligan i Schweiz har tagit stora kliv och blivit mycket bättre.



Med tanke på det du säger om att skillnaderna mellan ligorna suddats ut lite, vilka är då erfarenheterna från Schweiz du främst tagit med dig in i SHL?

– Rent hockeyfilosofiskt är det att jag har sett en annan kultur. Det intressanta i den schweiziska ligan är att du möter olik hockey varje kväll.

– Där finns nordamerikanska coacher, finska, tjeckiska, svenska och schweiziska så du behöver hålla dig på tårna. Jag har blivit lite färgad av en annan hockeykultur och fått lite olika perspektiv på hur hockey ska spelas. Även i ledarskapet utan att jag kanske inte är medveten om det.

”Tror ligan skulle må bra av det”

Skulle vi behöva mera internationella inslag på tränarbänkarna i SHL och Hockeyallsvenskan för att på det visat också utveckla hockeyn i Sverige?

– Det har varit svårt för utländska coacher att få fotfäste i SHL, men jag tror att ligan skulle må bra av det.

– Jag tycker också att det varit en styrka i schweiziska ligan där man har olika hockeyfilosofier som möts. Lagen ser väldigt olika ut och det blir en annan dynamik i ligan medan SHL är väldigt likadan överallt eftersom alla coacher, mer eller mindre, har gjutits i samma form. Gått igenom samma utbildning och då utbildats på samma sätt.

Dan Tangnes. Foto: Bildbyrån.

Är det bara att plantera in den hockeyfilosofi som var i Schweiz i SHL och Rögle?

– Nej, det tror jag faktiskt inte. En av viktigaste sakerna i coachning och ledarskap rent generellt är…

– Givetvis har man en filosofi som man är övertygad och står stadigt i, men man måste ändå se till vart man kommer någonstans. Förstå historiken, traditionen och kulturen i den klubben man kommer till så man inte gör en ”copy paste” på det man gjort någon annanstans och sedan pränta in det i en ny grupp. Utan förstå hur den klubben du kommer till formats över tid och vilken identitet som gäller i, som i det här fallet, Rögle.

– Likadant var det då jag kom till Zug, att jag inte kunde ”copy pasta” det jag gjorde i Linköping och implementera det där.

– Jag försökte förstå den schweiziska kulturen, hur Zugs historia såg ut, vad har funkat och vad är det jag måste ha med i beräkningarna. Man trampar kanske in ganska varsamt inledningsvis till det att man förstår vart man ska sätta fötter. Likadant var det här i Rögle.

Dan Tangnes har fått en succéstart i Rögle

Rögle kommer närmast från en tung bortaförlust mot Leksand, men sett över lagets säsongsinledning är Dan Tangnes såklart nöjd.



– Vi är såklart nöjda med både spelet och poängskörden. Vi är också väl medvetna om att det här bara är första delen av säsongen och vi behöver fortsätta utvecklas och bli bättre om vi ska ligga kvar på den övre halvan i tabellen.

– Inledningsvis tycker jag att vi har byggt ett starkt fundament inför fortsättningen spelmässigt och givetvis också skapat oss en liten buffert poängmässigt.

Leon Bristedt har varit i fokus under säsongsinledningen.

Foto: Bildbyrån/Jonas Ljungdahl.

Vad ser du som lagets styrka så här långt?

– Bredden och vi har en jättebra ”buy in” från hela laget. Vi står inte och faller med någon enstaka individ.

– Vi har fyra kedjor som jag tycker har växeldragit olika kvällar. Två målvakter som sporrar varandra och spelar bättre hela tiden. Till det har vi en backsida som klarat av lite skador tack vare en bra bredd. Alla har verkligen ”chippat in” och driver processen framåt.

Det är det viktigaste för Rögle

Hur ofta kikar du på tabellen?

– Handen på hjärtat, inte speciellt ofta. Jag har klart för mig hur många matcher vi vinner och förlorar. Men det är inte så som tränare att man sitter och tittar i tabellen efter varje match.

– Givetvis känns det bra att vara med på den övre halvan. Det ger lite arbetsro och en bekräftelse på att vi gör bra saker.

Vad blir den viktigaste utmaningen för Rögle efter uppehållet och framåt?

– Under en lång säsong med många matcher är nästan allt utmaningar som ska klaras av. Att vara här och nu hela tiden. Att det man gör varje dag är väldigt viktigt.

– Just också att man inte tittar så mycket i tabellen ”Om vi vinner dom här två matcherna i veckan vad händer då och vad händer om vi förlorar?”

– Man måste förstå att dagarna mellan matcherna, framför allt för oss eftersom vi inte spelar Champions League, att träningarna är väldigt viktiga. Lagen som klarar av att ha en väldigt, väldigt bra daglig verksamhet brukar ge sig själv förutsättningar till att göra en bra andra halva och en bra avslutning av säsongen.

Source: SHL League Page @ Elite Prospects