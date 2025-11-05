Hyllas för landslagsdebuten: ”Njöt varje sekund”

Innan onsdagens 4–1-seger mot Tjeckien hade Ella Sköldebäck aldrig dragit på sig en blågul tröja. 60 minuter senare stod hon som hyllad vinnare i debuten med Damkronorna.

– Det kanske låter lite konstigt, men jag försökte bara fokusera på mig själv när det var så nervöst, berättar 21-åriga SDE-backen för hockeysverige.se.

Ella Sköldebäck. Foto: Ronnie Rönnkvist och Bildbyrån/Aron Broman.

Sverige tog en bra skalp när man i Catena Arena slog tillbaka Tjeckien med klara 4-1. En av dom mest spännande svenska spelarna att följa var SDE:s debutant Ella Sköldebäck.



– Det är svårt att beskriva, men det var fantastiskt och jag njöt varje sekund av att se mitt namn på en Tre Kronor-tröja. Det var helt sjukt och, som sagt var, svårt att beskriva, svarar Ella Sköldebäck då hockeysverige.se ber henne beskriva känslan inför landslagsdebuten.



Hur var då första bytet?

– Skakigt (skratt). Det var bara att beta av och försöka göra så rätt jag kunde då jag var lite skakig i benen. Jag tycker ändå att det gick bra.



Hur låter din sammanfattning av matchen?

– Jag tycker att vi kom ut lite ”off” och lät tjeckiskorna kliva på oss lite, men sedan tycker jag verkligen att vi tar över matchen. Sätter bra press på och får bra lägen så det var en väl värd vinst.



Vad var nyckeln till att ni vann?

– Jag tror att handlade om att vi gick stenhårt och inte tummade på något. Stenhårt i första pressen och vi jobbade för varandra och kronorna på bröstet.

Har aldrig spelat i landslaget: ”Tempot var högt”

Det här var Ella Sködebäcks första internationella match. Hon har inte tidigare spelat i U18-landslaget eller liknande och internationellt är det ofta en ganska stor skillnad när det kommer till tempot jämfört med i SDHL.



– Jag tycker att tempot var högt eftersom det var världsspelare vi spelade mot, toppen av toppen.

– Det var jättekul och kändes som att jag klarade av det bra, så det ska nog gå bra i nästa match också.



Hon fick också en hel del beröm för sitt spel av Maria Rooth i SVT.



– Jag tycker att jag gjorde en bra debut. Som sagt lite skakig i början och första perioden var inte den bästa.

– Andra perioden tycker jag var den näst bästa. I den tredje fick jag inte så jättemånga byten, men i dom jag fick försökte jag göra mitt bästa och tycker att det gick bra.



Var känslan att du kunde spela ditt spel och på dina styrkor?

– Ja, jag försökte bara tänka på vad jag skulle göra och inte så mycket på laget. Det kanske låter lite konstigt, men jag försökte bara fokusera på mig själv när det var så nervöst.

– Jag tycker att jag körde på det jag kör i klubblaget och det fungerade bra. Sedan finns det lite som jag kan ändra på, men över lag var det bra.



När du säger ändra på, vad tänker du närmast på då?

– I SDE brukar vi tillexempel köra man-man spel i försvarszonen. Det får jag tänka på och ändra, men jag tycker att det gick bra och var lätt att ändra om och köra som man gör här i landslaget.



Nästa match för Tre Kronor Dam/Damkronorna och Ella Sköldebäck är på fredagen mot Schweiz.



– Det ska bli kul och spännande. Jag har inte någon jättebra koll på Schweiz spelare, men dom är också duktiga. Det gäller att vara på tårna och spelar vi som i stora delar av matchen idag så ska det nog gå bra.

Source: Ella Sköldebäck @ Elite Prospects