”Det är ingen bra liga över huvud taget – för någon”

Clara Eliasson är en av stöttepelarna i Örebros långsiktiga satsning mot SDHL. Den 25-åriga forwarden har gjort raka säsonger i klubben – och är kritisk till hur andraligan är uppbyggd.

— Det känns som lagen kastar bort hela hösten om man måste spela där. Jag hoppas det blir en förändring till nästa säsong, säger hon om höstserien NDHL.

Clara Eliasson och Örebro slåss för en plats i SDHL inom några säsonger.

Foto: Ronnie Rönnkvist & Niclas Jönsson / Bildbyrån.

ÖREBRO (HOCKEYSVERIGE.SE)

Örebros säsong är över på damsidan. Förlust i semifinalen mot Rögle och laget får sikta in sig på ytterligare en säsong i NDHL. En spelare i laget som stuckit ut lite extra är assisterande lagkaptenen Clara Eliasson som fått sin hockeyuppfostran i Västerås.

— Jag tycker det har varit jättebra och det fanns många bra dam- och flicklag när jag började spela. Fem–sex lag inklusive laget i Riksserien, berättar Clara Eliasson när hockeysverige.se träffar henne för en intervju i Behrn Arena och inleder med att prata om uppväxten i Västerås.

— Jag började spela med C- eller B-laget. Sen lades laget i Riksserien ner. Då klev vi upp och blev damlaget. Egentligen har jag spelat seniorhockey sedan jag var 12–13 år, vilket har varit väldigt kul.

— Sedan har jag haft möjligheten att gå på högstadiet och gymnasiet med killar. Jag har också alltid tyckt att det varit roligt att spela med killar. Det var helt annat spel, mer fysiskt spel och i skolan var det mycket smålagsspel och närkampsspel. Dessutom spelade jag matcher med damlaget. Jag tror att det här var en bra kombination för mig.

Det blev också en stor kontrast för henne att komma från det fysiska spelet med killar till att spela med tjejer där man då ännu inte anammat den nya tolkningen av tacklingsreglerna.

— Det var en jättestor kontrast. Framför allt var jag den minsta spelaren av alla då jag spelade i damlaget. Samma sak när jag började spela Stålbucklan och allt det här.

— När jag väl började få storleken med mig blev det lite svårare att hålla isär det fysiska spelet. Man lär sig också hela tiden och det är inte så att vi inte har fått tacklas alls, men det är annorlunda mot när man spelar med killarna.

— Jag tycker ändå att jag har blivit bättre på att skydda pucken och vara stark i närkamperna genom att träna med killar.

Clara Eliasson gillar att tacklingar tillåts

Clara Eliasson gillar också att man numera får tacklas inom SDHL och NDHL.

— Ja, jag tycker det är jättebra. Det blir ändå en skillnad i spelet. I början tyckte jag nog inte att det var en jättestor skillnad. Mest var det nog att folk inte visste hur de skulle skydda sig mot tacklingar. Det var lättare att dela ut en tackling än att skydda sig.

— Nu tycker jag att man ser mer och mer spelare som kan utnyttja tacklingar i spelet. Det har gjort hockeyn bättre. Det kom vid rätt tillfälle och det hade aldrig gått att införa tacklingar i damhockeyn för tio år sedan.

Kan det här vara en av nycklarna till att vi var framgångsrika i OS?

— Absolut. Samtidigt vet jag inte eftersom om man kollar på andra lagen så tycker jag att det var väldigt mycket ”illegal hits”-utvisningar under OS.

— Det blir lättare för oss i svensk hockey att slippa tänka på det, men det känns som det är mer sådana utvisningar i internationell hockey. Om det blir för mycket utvisningar förstör det hockeyn.

Damkronorna slutade fyra i OS.

Foto: Bildbyrån.

Det är inte bara Clara Eliasson som fått sin hockeyutbildning i just Västerås. I SDHL hittar vi även Hilda Ljungberg, som spelar i SDE, och Luleås Mimmi Gill.

— Även Lovisa (Engström) var där innan hon lämnade för MoDo. Alla de kom som juniorer då jag spelade där.

— Jag tycker att vi hade en bra hockeyutbildning i Västerås. Hilda, Mimmi och jag har gått med killar från det att vi var tolv år till vi tog studenten. Det tror jag har varit en bra komplettering. Speciellt eftersom nivån på damlaget har varit väldigt spridd i Västerås.

Örebros resa mot SDHL

Inför säsongen 2023/24 valde 25-åriga forwarden att lämna Västerås för spel i Örebro.

— Jag fick en bra känsla när föreningen här skulle starta upp. Jag tänkte komma hit ett år tidigare, men valde att stanna kvar i Västerås eftersom man inte riktigt hade kommit i gång här. Dessutom valde Örebro att spela i tvåan då.

— Sedan hade jag mycket dialog med Daniel (Tagesson), vår sportchef, och fick då en väldigt bra känsla för den satsning man ville göra i Örebro. Det kändes bra det här med att man inte ville ta sig till SDHL på en eller två säsonger utan vill bygga långsiktigt. Alltså på fem–sex år.

Hur har du upplevt just ambitionen i Örebro under dina tre säsonger i klubben?

— Det har växlats upp såklart. Jag tycker att man utvecklat damverksamheten både på och utanför isen. Sedan har vi fått in fler spelare och bättre tränare.

— Jag tycker att vi har tagit lagom steg varje säsong. Det tror jag har varit väldigt nyttigt och vi lär oss något varje år.

Clara Eliasson trivs i Örebro.

Foto: Ronnie Rönnkvist.

Clara Eliasson menar också att även det mediala intresset ökar för varje säsong.

— Det har alltid funnits ett intresse för damhockeyn, vilket har växt väldigt mycket den här säsongen. Jag vet också att Örebro Hockey har jobbat väldigt mycket för att öka intresset och med evenemang kring matcher.

— Vi har även varit ute och träffat många partners som varit väldigt positiva och vill driva det här framåt.

Vad har fattats för att ni ska ta det här steget upp till SDHL?

— Det är en bra fråga, skrattar Clara Eliasson och fortsätter:

— Den här säsongen har varit jättebra, verkligen. Den stora skillnaden mot förra säsongen är att vi har haft med oss en stor stomme från den förra.

— Förra säsongen kom det hit åtta–tio utländska spelare som blev kvar den här säsongen. Sedan fylldes det på med en del svenskar. Det har verkligen varit en styrka och trygghet för laget.

— Många ledande spelare följde med in i den här säsongen, vilket jag tror har varit en nyckel.

Clara Eliasson om SDHL: ”Är det med något lag så är det med Örebro”

Clara Eliasson svarade för 12 mål och totalt 27 poäng på 27 matcher i NDHL.

— Jag tycker att jag utvecklats mycket i många delar av spelet och har hållit en jämn nivå för att hjälpa laget att ta sig så här pass långt, så jag är absolut nöjd med min säsong.

Under säsongen fick dessutom Örebro förstärkning i form av Kajsa Armborg med meriter från Damkronorna. Dessutom har hon spelat elva säsonger i Riksserien/SDHL.

— Kajsa har betytt jättemycket. Hon kom in med så mycket rutin. Dessutom är hon en så talangfull spelare. Det har varit jätteviktigt att ha med henne i laget.

Kajsa Armborg.

Foto: Ronnie Rönnkvist.

Lockar det inte dig att få chansen i SDHL?

— Jo, absolut. Verkligen. Är det med något lag så är det med Örebro. Det hade varit roligt att få fortsätta resan med att ta sig dit.

— Nu var det nära den här säsongen. Det hade varit nyttigt för oss att få spela det här kvalet.

Om klubbarna i SDHL hör av sig inför kommande säsong tackar du nej då?

— Jag vet faktiskt inte. Allt beror på och det hade varit jättekul att testa på SDHL.

— Samtidigt, så som jag växt upp med hockeyn har jag aldrig drömt om att spela i SDHL. Det har aldrig varit min högsta dröm. Kanske lite på grund av hur damhockeyn har sett ut i Sverige de senaste 15 åren. Nu börjar det bli mer attraktivt såklart.

Kritisk mot NDHL: ”Ligger väldigt mycket efter”

Var fanns då dina drömmar med hockeyn?

— Jag har nog inte drömt så där jättelångt. Jag är en tävlingsmänniska och vill alltid bli den bästa versionen av mig själv. Sedan har jag alltid jämfört mig med killar och har nog alltid haft en större dröm att få spela med killar på en hög nivå.

— Dessutom har jag inte växt upp med så många kvinnliga förebilder i Västerås. Då har det i stället blivit att jag jämfört mig med killarna.

Vilka var förebilderna under uppväxten?

— Framför allt killarna jag spelade med. Jag tycker att man tävlat på ett helt annat sätt inom killhockeyn jämfört med damhockeyn. Det tror jag har varit en svaghet för damhockeyns utveckling.

Har just de bitarna blivit bättre på damsidan?

— Ja, det tycker jag absolut. Det kommer väl av konkurrensen som är nu. Kollar man på NDHL och allsvenskan så har nivån blivit så mycket bättre och det finns många fler lag att tävla med.

Om du ser generellt på nivån i NDHL, hur ser du på den?

— NDHL är jag väldigt kritisk till. Det är ingen bra liga över huvud taget för någon såklart. Den ligger väldigt mycket efter i utvecklingen.

— Det är tråkigt eftersom det blir svårt för lag som vill satsa och gå upp. Det har också tagit tid för lag som Färjestad att gå upp. Man blir inte bra om man inte får spela riktigt bra matcher.

— Däremot har Hockeyallsvenskan nu varit helt fantastisk. Södra dock, för norra har inte alls sett lika bra ut. Där har de enda tävlande lagen varit Leksand, AIK och kanske Björklöven, men det har varit för stora siffror för att det ska vara en bra serie.

— Det känns som lagen kastar bort hela hösten om man måste spela där. Jag hoppas det blir en förändring till nästa säsong.

Då är Örebro i SDHL: ”Inom två år”

Det är många lag som satsar hårt på sina damlag, är det rent av dags att utöka SDHL med flera lag för att öka intresset för damhockeyn i landet?

— Jag skulle snarare säga att få en Hockeyallsvenska. En riktig liga där. Vi är ändå runt åtta tävlande lag, vilket är ganska mycket om man skulle utöka SDHL.

— Jag tänker att det skulle bli många lag kvar då i NDHL, men jag vet inte riktigt hur man tänker där. Skulle vi utöka SDHL med två lag då kanske det blir fyra–sex lag som ska fortsätta spela som vi gjort de senaste åren. Det är inte bra heller.

En rak Hockeyallsvenska eller hur tänker du att det ska se ut?

— Ja, och som spelare vill jag spela bra matcher hela säsongen som vi gjort i Hockeyallsvenskan.

Clara Eliasson tror att Örebro är i SDHL inom två år.

Foto: Ronnie Rönnkvist.

Tror du intresset medialt skulle höjas med en rak Hockeyallsvenska?

— Ja, absolut. Det är lite svårt för oss i Örebro att skapa engagemang och få folk att komma hit och titta på oss när vi spelar ut lag med tvåsiffrigt.

— Blir det tajta och jämna matcher tror jag att det blir roligare att komma och kolla. Det har vi även märkt här i slutspelet, att det är väldigt mycket stöd på läktarna.

När tror du vi får se Örebro i SDHL?

— Jag hoppas det blir inom två år, avslutar Clara Eliasson.

Source: Örebro HK @ Elite Prospects