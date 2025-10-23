Våren 2024 värvades Christoffer Jansson från Hudiksvall till BIK Karlskoga.

Mindre än ett år senare värvades den 28-årige forwarden till Färjestad.

– Det var inte precis vad jag tänkte då jag skulle ta klivet till Hockeyallsvenskan, att jag redan nästa säsong skulle spela i SHL, säger han till Hockeysverige.se.

Christoffer Jansson har gjort en snabb resa tillbaka till SHL.

Foto: Ronnie Rönnkvist & Bildbyrån

LEKSAND (HOCKEYSVERIGE.SE)

Under säsongen 2018/19 träffade Hockeysverige.se Christoffer Jansson för en intervju i Borlänge Ishall. Då utlånad till Borlänge HC av Timrå. Efter tiden i Timrå har resan fortgått i Hockeyallsvenskan och Hockeyettan, men inför säsongen 2025/26 valde Färjestad att plocka in honom i laget efter att han gjort en mycket fin säsong i BIK Karlskoga.

– Vart ska jag börja, säger Christoffer Jansson med ett lätt skratt då Hockeysverige.se träffar honom för en intervju efter Färjestads segermatch mot Leksand och frågar hur hans hockeyresa varit efter att vi setts i Borlänge Ishall 2018.

– Om vi börjar där vi sågs var jag med Timrå i SHL och blev utlånad till Borlänge. Jag hade en bra tid i Borlänge och fick en självförtroendeboost. Efter det blev det en tuff säsong i Timrå. Jag var med på rostern, men spelade knappt någonting.

– Jag kände att jag ville hitta tillbaka till hockeyglädjen och att det skulle vara kul att spela hockey. Då blev det Hudiksvall.



Var det en stor besvikelse att du inte fick fler chanser i Timrå trots att under din andra säsong laget spelade i Hockeyallsvenskan?

– Ja, det skulle jag väl säga. Jag var inte helt nöjd med det som lovades där.

– Klart att jag fattar att det var ett grymt hockeylag och tuff konkurrens. Det säger jag ingenting om, men jag blev lovad lite saker. Sedan hölls inte det. Samtidigt är det så hockeybranschen är och då kändes det naturligt för mig att gå till Hudiksvall.

Christoffer Jansson i Timrå-tröjan 2019.

Foto: Pär Olert/Bildbyrån

Hyllar Hudiksvall: ”All eloge till hela den föreningen”

Det blev fyra säsonger i hårt satsande Hudiksvall för Christoffer Jansson. Två av säsongerna toppade han lagets poängliga.



– Det var en grym tid i Hudiksvall. All eloge till hela den föreningen med ”Lillis” (Lars Lövblom) i toppen. En grym förening att utveckla och hjälpa upp spelare, som i mitt fall, legat lite på gränsen till Hockeyallsvenskan. Spelare som behöver istid och utveckling.



Hudiksvall har senaste säsongerna varit nära att ta steget upp till Hockeyallsvenskan, men…



– Det var lite olika saker som saknads varje år. Vi gick långt, men jag älskar att tävla, vinna och gå hela vägen.

– Efter varje säsong blev det en revanschlusta. Skulle jag fått välja hade jag velat spela upp Hudiksvall eftersom jag tycker att dom förtjänar en plats i Hockeyallsvenskan.



Efter tiden i Hudiksvall värvades han till BIK Karlskoga. Det slutade med succé för 27-åringen från Tullinge. Under sina 52 matcher svarade han för tolv mål och totalt 36 poäng. I kvalet blev det fem mål och totalt tolv poäng på tolv matcher.



– Jag hade lite is i magen i ”Hudik” även om jag hade anbud efter nästan varje säsong. Samtidigt ville jag kliva upp i rätt stund av livet.

– Det kändes verkligen som att det blev som handen i handsken. Tränaren i Karlskoga, Dennis (Hall), hjälpte mig otroligt mycket. Det blev en ”match” för min del och jag kände verkligen förtroendet från start. Jag fick dessutom ha ungefär samma roll som i Hudiksvall. Att vara stabil i defensiven och använda mig av offensiven, boxplay, powerplay och hela den biten.

– Där fick jag verkligen chansen och jag känner att jag tog den också.

Christoffer Jansson i Hudiksvall-tröjan.

Foto: Niclas Jönsson/Bildbyrån

Dragkamp bland SHL-klubbarna

Hur gick tankarna då Rickard Wallin hörde av sig och ville ha dig till Färjestad?

– Det var inte precis vad jag tänkte då jag skulle ta klivet till Hockeyallsvenskan, att jag redan nästa säsong skulle spela i SHL.

– Klart att det var en grym glädje att bara få ett anbud och någon som visade intresse. Samma sak att det var några klubbar som var och drog i mig. Det blev en enorm självförtroendeboost och kändes riktigt kul.



Så här långt har Christoffer Jansson svarat för ett mål och totalt fem poäng på tolv matcher i Färjestad.



– Första tiden här har varit bra. Det är en liten annan position i Färjestad kontra fyra år i Hudiksvall och ett i Karlskoga i roll och allt det här.

– Jag tycker att jag kommit in i det mer och mer. Känner att jag visat att jag varit fullt redo när chansen har getts. Får jag chansen att komma upp i hierarkin eller spelar powerplay så vill jag ta den.

– Först och främst vill jag vara stabil ute på isen och försöka vara en trygghet man kan lita på och sätta in i alla olika situationer.

Christoffer Jansson jublar efter sitt första mål i Färjestad.

Foto: Fredrik Karlsson/Bildbyrån

Och att bo i Karlstad, hur har det varit så här långt?

– Det är en jättefin stad. Jag hade faktiskt inte så jättebra koll på Karlstad innan även fast jag bodde i Karlskoga förra säsongen.

– Både jag och min sambo trivs enormt bra, så det finns inget att klaga på där inte.



Vad är din personliga målsättning den här säsongen?

– Klart att det är ett snäpp upp här. Jag vill etablera mig i ligan. Komma in i laget här och försöka bidra med allt gällande kamp, täcka skott och allt det där. Visa att jag vill hjälpa till att vinna matcher.

– Också visa att jag vill ha en liknande roll som jag haft tidigare säsonger. Det måste man kämpa sig till och bevisa för att få. Det är målsättningen.

– Om den chansen inte kommer nu utan senare är det så, men jag ska visa på varje träning och match att jag såklart, som sagt var, vill hjälpa till att vinna matcher eftersom det bästa jag vet.

Source: Christoffer Jansson @ Elite Prospects