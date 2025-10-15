Debutantens succéstart – nollan är intakt

Kalmar har börjat säsongen starkt. Även målvakterna har fått en fin start där nyförvärvet från Hockeyettan, Carl Malmqvist, ännu har sin nolla intakt.

– Då har det varit extra skönt att gå in och slipa bort och glömma den redan från början, säger målvakten till Hockeysverige.se.

Carl Malmqvists nolla i Kalmar är ännu intakt.

Foto: Montage av Bildbyråns bild

Carl Malmqvist har den här säsongen fått chans till spel i Hockeyallsvenskan. Det efter att Kalmars sportchef, Daniel Stolt, värvat honom från Karlskrona. Nu har han ännu bara spelat en och en halv match, men än så länge har han inte släppt in något mål i Hockeyallsvenskan.



– Det är inte så tokigt. Jag har fått två tacksamma uppgifter, men det väl rassla in någon balja framöver, säger Carl Malmqvist med ett skratt till hockeysverige.se.



Uppväxt i Nacka, vart kom intresse för målvaktsspelet ifrån?

– Jag blev hockeymålvakt väldigt tidigt i min hockeykarriär. Direkt när man kom på is, alltså i dom åldrarna, var det nog så att laget behövde en målvakt. Då fick alla testa på att vara det.

– Det var alltså i en tidig ålder. Jag var kanske inte superstjärna som utespelare kanske och har aldrig varit (skratt). Jag kände rätt snabbt att talangen låg i målvaktsspelet och då blev det naturligt att det var roligare att också köra på det.



Förebilderna bland målvakter fanns, som för så många andra, i NHL.



– I unga åldrar var det Henrik Lundqvist, vilket är ett jättetråkigt svar.

– Under senare tid, om jag ser till förebild i målvaktsspel, säger jag Linus Ullmark. Jag tycker att han är sjukt bra. Med tanke på hans ”size”, att han ändå har en bra blandning av allting.

– Han är rapp, men har också ett lugn, stor och rörlig. Det är så jag tycker att en målvakt ska vara.

Tog vägen via Hockeyettan: ”Han har betytt jättemycket”

Närmast kommer Carl Malmqvist från tre säsonger i Hockeyettan. Först med spel i Segeltorp och sedan i Karlskrona.



Hur har det här utvecklat dig som målvakt från juniortiden i AIK och Örebro till att kliva in i seniorhockeyn?

– Jättemycket. Min första säsong då jag kom till ettan gick jag till Segeltorp. Min tanke med den klubben vara att få spela mycket matcher. Det är också var som är bra med Hockeyettan, att det finns plats för många spelare och ändå är en hög nivå. Det finns sjukt mycket utrymme för att utvecklas i den ligan.

– Efter det gick jag till Karlskrona. Där fick jag känna på hur det är att spela i en storklubb. Väldigt lärorikt.

– Om jag jämför med Segeltorp kändes det mer på riktigt i Karlskrona. Det var också väldigt utvecklande att få känna på hur det är att vara förstamålvakt i en sådan klubb, så jag ser tillbaka på mina år i Hockeyettan som väldigt lärorika.

Johannes Jönsson har betytt en del för Malmqvists utveckling.

Foto: Ronnie Rönnkvist.

I Karlskrona hade han tidigare SHL-målvakten, Johannes Jönsson, som målvaktstränare och även lite som mentor.



– Stämmer. Han har betytt jättemycket. Johannes var riktigt, riktigt bra. Vi kompletterade varandra väldigt bra eftersom han identifierade vad jag behövde i mitt målvaktsspel. Det var mycket att hitta ett lugn och en stabilitet. Sluta vara så fladdrig. Där var han grym.

– Sedan betydde det mycket att ha en målvaktstränare som varit på en hög nivå och vet vad det handlar om att vara där. Även ge mig vad som krävs för att ta nästa steg. Vad som kommer krävas av mig för att ta steget upp, vilket vi också jobbade på.

– Jag har bara bra saker att säga om Johannes som dessutom även är mental tränare. Han har en utbildning i det. Det var också mycket i den mentala där han verkligen har hjälpt och fått mig att se på hockey och prestation på ett lite annat sätt och ur en lite annan vinkel.

Valde Kalmar tidigt: ”Kändes väldigt rätt där och då”

Redan i december 2024 kom uppgifter att Carl Malmqvist var på väg till Kalmar.



– Jag kan vara ärligt nu och erkänna att när det kom ut var det i stort sett klart. Kalmar var tydliga med att dom hade ett intresse. Jag kände själv också att det var dags för mig att ta nästa steg samtidigt som Kalmar kändes som en klockren förening för mig.

– Det kändes väldigt rätt där och då. Så känns det fortfarande och jag är väldigt nöjd med mitt beslut.



Hur ser du tillbaka på första tiden i Kalmar?

– Bra. Jag hade en väldigt knackig försäsong som var lärorik. Jag fick två matcher mot Vimmerby och en mot Nybro, vilket var hockeyallsvenskt motstånd. Redan snabbt fick jag då känna vad jag behövde ändra i mitt spel. Ska jag se tillbaka på försäsongen positivt så har den varit, som jag sa, väldigt lärorik.

– Resultatmässigt gick det väldigt tungt för mig. Jag torskade mina tre matcher som jag fick och släppte in fem mål i två av dom, så det var ingen superförsäsong på det sättet. Då har det varit extra skönt att gå in och slipa bort och glömma den redan från början.



Så här långt har Carl Malmqvist alltså vaktat Kalmars kasse i en och en halv match i Hockeyallsvenskan.



– Jag har, som sagt var, fått två tacksamma uppgifter. Först fick jag komma in då det stod 4-1 mot Almtuna. Deras mentalitet då var kanske inte att vara superaggressiva för att göra ett mål till. Det var mer att försvara den ledning som var, så det blev en bra start för mig att komma in och känna på det lite.

– Mot Troja tycker jag att vi var bra mycket bättre än dom i egentligen 60 minuter. En bra första match för mig där jag hade en ganska bra kontroll.

Carl Malmqvist firar seger med Karlskrona i slutspelet i Ettan i våras.

Foto: Bildbyrån

”Det är tur att vi har varandra…”

Den som stått flest matcher så här långt i Kalmar är 27-åriga Jacob Crespin.



– Det har fungerat jättebra. Jag har bara bra saker att säga om Jacob. Dels är han en väldigt bra målvakt, men framför allt är det en sjukt bra kille.

– Han är några år äldre än mig. Sedan jag kommit till föreningen har han tagit hand om och hjälpt mig med saker på isen, men också i gymmet. Vi tränar mycket tillsammans och han har då kommit med väldigt många bra tips.

– Jag tycker att vi har kommit varandra nära. Vi har lite samma humor så det är kul att komma till hallen och träna med honom.



Uppskattar övriga i laget er humor i omklädningsrummet?

– Nej, det vet jag inte, vi målvakter ni vet…, skrattar Carl Malmqvist och fortsätter:

– Det är tur att vi har varandra så vi kan stå emot.



Vad ser du som nyckeln till Kalmars fina inledning av säsongen?

– Vi är många nya, har ett gediget spelsystem som ska sätta sig och vi visste att det på försäsongen kommer att se knackigt ut. Vi visste också att vi skulle gå på några bommar i försäsongsmatcherna och att det inte alltid skulle se så bra ut.

– Jag skulle säga att nyckeln egentligen är att vi har litat på processen och blivit lite bättre varje dag.

Carl Malmqvist om hockeyintresset i Kalmar

Du har varit i Karlskrona där hockeyintresset är stort, hur skulle du säga att det är i Kalmar?

– Minst lika stort här. Framför allt är det väldigt hett med hockeyn just nu. Hockey är ganska nytt i Kalmar ändå, så hockeyintresset börjar verkligen etablera sig, vilket är väldigt roligt.

– Det har inte spelat någon roll om det varit onsdags eller fredagsmatcher eller vilka vi mött jag tycker att det varit sjukt tryck inne i arenan.



Är Kalmar en hockey- eller fotbollsstad numera?

– (Skratt) Vi får se. Just nu kanske en hockeystad, men sedan får vi se om (Kalmar) FF, nu ska jag inte jinxa något, går upp till fotbollsallsvenskan igen kan vi tajma varandra ganska bra så det blir både en fotboll och hockeystad.



Kalmar ligger trea inför kvällens omgång. Ni var inte direkt favorittippade inför seriestarten, men hur långt kan det här laget räcka?

– Några har tippat oss som ett bra lag medan andra tippat oss lite längre ner. Jag tror det viktigaste för oss, vilket jag var inne på lite tidigare, är att bli lite bättre hela tiden. Det tycker jag också att vi blir.

– Fortsätter vi så kan det bli en riktigt rolig säsong, avslutar Carl Malmqvist.