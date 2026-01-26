Bröt med Djurgården – har hittat rätt: “Väldigt nöjd”

”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Stjärnvärvningen Jesse Ylönen bröt med Djurgården efter att han inte fick det att stämma i Stockholm. Efter sina fyra inledande matcher med sin nya klubb Örebro öppnar den finske forwarden nu om flytten.

– Örebro är en väldigt bra klubb för mig att spela i – de har gjort det väldigt enkelt för mig att komma in i laget, säger Ylönen till hockeysverige.se.

Jesse Ylönen lämnade Djurgården, har kommit in väl i Örebro. Foto: Montage av foton från Bildbyrån

Jesse Ylönen har haft en tuff första säsong i SHL. Efter 24 matcher och sju gjorda poäng med Djurgården bröt den finske forwarden kontraktet med klubben och anslöt till konkurrenten Örebro.

Den tänkta stjärnvärvningen hade spelat flera säsonger i NHL och AHL men fick det inte att stämma med SHL-nykomlingarna. Nu verkar Ylönen dock vara på rätt väg när han redan stått för tre poäng på sina fyra matcher med sitt nya lag Örebro.

– Örebro är en väldigt bra klubb för mig att spela i. Ledarstaben och mina lagkamrater har varit fantastiska, de har gjort det väldigt enkelt för mig att komma in i laget, säger Ylönen till hockeysverige.se och fortsätter.

– Det känns bra. Jag är väldigt nöjd med hur vi spelar och nu fick vi även med oss resultatet senast. Jag tycker att hela laget har spelat bra sett över de senaste matcherna så nu är det bara att fortsätta.

Trivs i nya klubben: “Kommit in i gruppen bra”

Ylönen och Örebro tog en blytung trepoängare mot serieledarna Frölunda i Göteborg i lördags. Segern kom efter att klubben hade haft en tuffare period med tre raka förluster och enbart två segrar på de tio senaste matcherna.

Ylönen menar dock att Örebros prestationer har varit bra på den senaste tiden. Nu hoppas 26-åringen kunna bygga vidare på vinsten mot Frölunda och vill hjälpa sitt lag till ytterligare framgångar.

– Jag har kommit in i gruppen bra och nu jobbar jag på hela mitt spel för att kunna hjälpa laget mer. Så att jag kan hjälpa laget vinna, hur matchen än ser ut.

– Behöver vi göra en stark defensiv match så behöver jag göra det jobbet. Sen är det alltid bra om jag kan bidra offensivt. Så jag gör vad som helst som laget behöver.

Hur ser du på din egen prestation i matcherna med Örebro hittills?

– Det har inte varit så många matcher än men det har varit helt okej tror jag, skrattar Ylönen och fortsätter.

– Nej, men det är svårt att säga. Jag fick ett mål senast (mot Frölunda) och sen försöker jag bara att hjälpa laget att vinna och ta rätt beslut. Senast spelade vi rätt bra ihop i vår kedja och skapade en del chanser och gjorde även rätt saker i defensiven.

Örebros pressade läge: “Varje match är som en slutspelsmatch”

Trots tre poäng mot Frölunda befinner sig Örebro i botten av tabellen och ligger sex poäng före HV71 och det negativa kvalstrecket. Lagen kommer dessutom att mötas på torsdag vilket Ylönen ser fram emot.

– Som alla vet är varje match som en slutspelsmatch för oss nu i läget vi befinner oss i. Så det betyder allt att vinna. Jag är väldigt stolt över det här laget och hur vi har spelat.

Vad blir viktigt i sexpoängsmatchen mot HV på torsdag?

– Vi behöver bara göra samma saker som vi gjorde mot Frölunda. Det gäller bara att ta rätt beslut. Det behöver inte vara snyggt men alla behöver göra de små detaljerna som kan göra en stor effekt för att vinna matcherna, säger Ylönen avslutande.

Ylönen hoppas nu att han och Örebro ska lyckas bibehålla formen som laget haft de senaste matcherna. Något som kommer vara viktigt i ödesmatchen mot HV.

Det återstår att se hur det går för Ylönen i den resterande delen av säsongen. Själv är forwarden nöjd över hur flytten från Djurgården har gått och sättet han har kommit in i sitt nya lag.