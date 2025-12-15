Bogrens Björklöven flyger: ”Gillar att vara jagade”

Björklöven har dominerat Hockeyallsvenskan den här säsongen.

Umeålaget leder serien med 15 poäng ned till tvåan Kalmar och har bara förlorat tre matcher på hela säsongen.

Huvudtränaren Magnus Bogren låter dock inte sina spelare sväva iväg.

– Vi gillar att vara jagade, säger Bogren till Hockeysverige.se.

Magnus Bogrens Björklöven är så här långt överlägsna i Hockeyallsvenskan.

Foto: Bildbyrån (Montage)

Det blev ingen fortsättning för Magnus Bogren som coach för Södertälje. Det efter att han gjort succé med det material han hade att tillgå där och då. I stället plockades han upp av Per Kenttä i Björklöven. Och hur det har gått? Björklöven leder just nu Hockeyallsvenskan med 15 poäng före Kalmar.

– Att jag skulle komma till en klubb som är med och tävlar om en plats i SHL utifrån möjligheterna som finns här, svarar Magnus Bogren då hockeysverige.se frågar honom om vilka förväntningar han hade när han skrev på för Björklöven.

Hur upplevde du att intresset för laget var, med tanke på att Björklöven har en numera ganska lång historia kring att hela tiden missa att ta steget upp till SHL?

– Jättestort. Både genom att spelare ville hit… Klart att det fanns en besvikelse över att åka ut i kvartsfinal, men jag märkte direkt när jag kom upp hit och fick träffa människorna här att det finns ett jätteintresse kring laget från fans och sponsorer. Det här märker jag ju nu också, säger Björklöventränaren, som inte direkt upplevt att folk är besvikna över att laget missat SHL säsong efter säsong.

– Märkt av vet jag inte. Det är inget jag tänkt på i alla fall. Jag har mer tänkt på att Björklöven är ett lag som alltid är med och tävlar om att gå upp, vilket jag tycker är en styrka i sig.

Överlägsen defensiv: ”Spelarna har köpt in på det”

Bara 37 mål bakåt. Det lag som har släppt in näst minst mål är Kalmar med 65 mål – vad har du skruvat på i defensiven?

– Att ha en tydlig struktur över hur vi vill att det ska vara. Sedan har spelarna köpt in på det. Jag tycker att vi har ett balanserat lag, både med två bra målvakter, bra backar och så vidare.

– Sedan har vi jobbat hårt med det så att alla känner en trygghet i det. Såklart att när man släpper in lite mål ger det ett självförtroende som gör att vi känner oss starka i det. Jag tycker att det är kombinationen av att tydliggöra strukturen och balansen i laget.

Är just defensiven det som du helst bygger utifrån när du kommer in i ett nytt lag?

– Nej, det tycker jag inte. Jag tycker att den är viktig att sätta. En anledning till att vi släpper in lite mål, som jag tycker att vi pratat mycket om, är att vi har väldigt mycket puck också.

– Det innebär att vi skapar väldigt mycket och spenderar inte så mycket tid i egen zon, vilket också är en styrka försvarsmässigt.

Hur skulle du beskriva den här gruppen du har den här säsongen?

– Det är en väldigt blandad mix. Vi har alltifrån rutinerade killar till killar som har varit här länge, men också en ungdomlig entusiasm som våra unga killar kommer in med.

– Många bra karaktärer som vill någonting och ställer höga krav. En bra balanserad grupp på många sätt. Killar som har skicklighet framåt, men också en stabilitet bakåt.

Björklöven har fått segerjubla i 24 av 27 matcher den här säsongen.

Foto: Johan Löf/Bildbyrån

Kenttä med och ”petar” i spelet

Du har varit med på den här nivån i hur många år som helst och vet att det krävs en speciell grupp av spelare för att lyckas – vad är det som sticker ut i den här gruppen jämfört med tidigare lag du coachat?

– Jag har haft många som liknat den här gruppen, men jag tycker att det finns en vilja och kravställan på ett bra sätt här.

– Killarna kommer hit varje dag och vill bli bättre, vill att verksamheten håller sig på en hög nivå tillsammans med oss ledare.

Hur mycket lägger sig sportchefen Per Kenttä i det sportsliga?

– Klart att han är en del av det, vilket jag tycker är bra. Absolut. Vi har mycket dialog vad det gäller allt från nyförvärv till hur vi ska spela och uppfattas. Det följer vi upp veckovis.

Är han även inne och petar i hur han vill att ni ska spela?

– Ja, absolut. Man har en uppfattning om hur Björklöven ska spela, vilket han har varit med och byggt.

– Sedan har jag kommit in med lite små saker som jag tycker är viktigt. Det är inte så att jag kommit in här och vänt upp och ner på allting. Jag har tryckt på några saker som jag tycker passar laget.

Värvar veteranen: ”Kommer passa bra in”

Vilka förväntningar har du på Sebastian Wännströms ankomst till laget?

– Han har rutin, vet vad det handlar om och har varit med länge. Jag hoppas han ska hjälpa till i vårt stabila spel, men jag vet att han även har en offensiv sida, efter att jag haft honom i Rögle för några säsonger sedan.

– Stabilitet, rutin, men också hjälpa till i det offensiva. Det är en jättebra kille som kommer passa bra in i det här gänget.

Sebastian Wännström.

Foto: Christian Örnberg/Bildbyrån.

När ni nu är så pass överlägsna i Hockeyallsvenskan, hur jobbar du för att killarna inte ska börja titta för långt fram redan nu?

– Vi försöker hela tiden påminna varandra om vad vi ska göra varje dag. Alltså ta en dag i taget. Jag vet att det låter klyschigt, men lite så är det.

– Vad hade vi fokus på idag? Jo, se till att göra en bra träning, att den ska vara på en så hög nivå som möjligt. Någonstans är det mantrat vi jobbar med hela tiden. Sedan tar vi nästa match, avslutar den och går vidare utan att titta så mycket på det som kan komma längre fram. Se till att ha bra dagliga vanor.

Tittar du själv ofta i tabellen?

– Tittat och tittar… Klart att jag följer den och blir också påmind om den eftersom jag får den till mig i alla typer av kanaler.

– Vi har gjort det bra och mycket av det handlar om att investera, vilket jag tycker att vi gjort och gör. Vi gillar att vara jagade.

Vad blir nyckeln om Björklöven ska ta klivet upp i SHL den här säsongen?

– Det kommer vara små marginaler och jämnt när vi kommer dit. En grej jag tror blir väldigt viktig är att vi får vara hela och friska. Nyckeln är att ha alla på plats.

– Vi vet att det kommer vara intensivt med matcher varannan dag, resor och så vidare. Då gäller det, som sagt var, att hålla alla hela och friska. Sedan kommer det vara mer känslor, vilket jag märkte i slutspelet förra säsongen när jag var i Södertälje.

– Det blir också ett lite annat spel. Spelmässigt tror jag att alla lag har koll på varandra, så det gäller att hålla känslorna på rätt sätt, men ändå ha attityd och den biten. Hela och friska blir viktigt.