”Hade Växjö legat i Sibirien hade jag nog tackat ja ändå”

Björn Hellkvist fick sparken av Björklöven – och landade ett SHL-jobb.

Den här säsongen har 49-åringen tagit laget tillbaka till toppskiktet av SHL-tabellen.

– Det här är en miljö jag inte haft ynnesten att jobba i tidigare, säger han till Hockeysverige.se.

Björn Hellkvist stormtrivs i Växjö.

Foto: Ronnie Rönnkvist

VÄXJÖ (HOCKEYSVERIGE.SE)

Björn Hellkvist har sedan i våras varit Växjös nya tränare och det går inte att säga annat än att det har gått bra. Just nu ligger smålänningarna fyra i SHL och att man skulle missa topp sex låter inte troligt, efter fjolårets åttondeplats i grundserien.

Även om Hellkvist har sin boplats i Ängelholm trivs han i Växjö.

– Första tiden här tycker jag har varit bra. Jag har tillbringat en del av min uppväxt i Småland och jag gillar den fina småländska hjälpsamheten, berättar Björn Hellkvist då Hockeysverige.se träffar honom för en intervju i Vida Arenas innandömen.

– Sedan hade jag äran att jobba i Oskarshamn och där trivdes jag också förträffligt, mycket på grund av samma sak. Jag tror också att det är en framgångsfaktor för småländska klubbar som kommer från mindre orter. Man kanske inte har de mest ”fancy” arenorna, men de lyckas ändå få ihop det på något sätt.

Vad tror du det är som gör hockeyn i Småland så stark?

– Jag tror att det är just det, att man gör saker tillsammans på ett annat sätt här. Jag kommer från Malmö och Ängelholm, där gör man sitt.

– Här är det aldrig ett enmansarbete, utan man jobbar som ett team. Det är i alla fall den bild jag har av smålänningarna.

”Ville till Växjö och jobba i den här miljön”

Du har två timmar hem till Ängelholm…

– Kör jag enligt hastighetsbegränsningarna brukar det gå på 1.45 till 1.50, så under två timmar.

Hur viktigt var det för dig när du tackade ja till jobbet i Växjö?

– Ska jag vara helt ärlig var det inte viktigt alls. Jag ville till Växjö och jobba i den här miljön.

– Det här är en miljö jag inte haft ynnesten att jobba i tidigare, utan jag har jobbat i andra typer av miljöer där jag fått etablera klubbar eller bygga om.

– Här får jag prova något annat som handlar lite mer om… Visst får jag sätta min prägel och förändra saker, men det ska ändå förvaltas ett arv. Det är något annat, men för mig känns det som rätt utmaning.

Är det ändå en bonus att ha närmare hem till Ängelholm?

– Ja, så var det absolut och jättekul, men hade Växjö legat i Sibirien hade jag nog tackat ja ändå. Då hade jag flugit hem till min fru och mina barn.

Björn Hellkvist.

Foto: Jonas Ljungdahl/Bildbyrån

Fick sparken av ”Löven”

Förra säsongen coachade Björn Hellkvist Björklöven, men fick i slutet av februari lämna sitt uppdrag.

– En utmaning, men säsongen var helt okej ändå. Vi blev fyra. Sedan gjorde Björklöven ett val. Jag vet egentligen inte varför man tog det beslut man tog. Beslutet togs att jag inte skulle vara tränare där längre. Då var det så och då får man packa sin väska och fara hem.

– Samtidigt fick jag mars och april till att rensa skallen och förbereda mig för mitt nya jobb innan jag skulle börja den första eller andra maj. På sätt och vis var det kanske bra för mig. Allt gick ganska snabbt och jag såg det inte riktigt komma, men det är vad det är. No hard feelings.

Beskedet att du inte skulle få fullfölja ditt uppdrag i Björklöven fick du ta emot av din vän Per Kenttä, hur var den känslan?

– Det var egentligen inget annat än bara business och inga konstigheter.

– Jag tyckte det var mycket jobbigare att lämna Daniel Rahimi eftersom vi jobbade jättebra ihop. Ett riktigt ämne. Duktig tränare, bra spelare och en fantastisk människa. Han kanske inte är lika fantastisk som hockeytränare ännu som han är som människa, men han är en jäkligt bra hockeytränare redan ett och ett halvt år in i sin karriär. Där tror jag att vi har en juvel i svensk ishockey.

Tror du att ni båda får jobba ihop igen framöver?

– Jag är så gammal nu så… skrattar 49-åringen.

– För någon vecka sedan var jag ung och lovande. Nu är jag bara… ja.

Vi får anta att du har Daniel Rahimis telefonnummer kvar?

– Ja, absolut. Jag måste ju tipsa om honom.

Björn Hellkvist gillade att jobba med förre Växjöbacken Daniel Rahimi i Björklöven.

Foto: Kenta Jönsson/Bildbyrån

Mindre uppmärksamhet i Växjö

Hur delaktig var du i att Joakim Fagervall kom till Växjö som assisterande tränare?

– Vi hade ett par namn vi kollade på. Jag har ofta haft en stab runt mig som kanske inte haft erfarenheten som sitt adelsmärke. Det har varit personer som varit ganska nya i branschen och haft mycket entusiasm.

– Jag kände att det är en lite annan profil på det här jobbet och jag kan må ganska bra av att jobba med erfarna människor runt omkring mig. Det gör jag verkligen här. Alla vi tre som står i båset har säkert 80 års erfarenhet tillsammans av det här.

– Sedan tittade vi lite på Brynäs och deras ledarstab när de hade sin fina förra säsong. Den var ganska erfaren och då valde vi att gå den vägen. Det är jag glad för – det är fantastiska människor.

Du har varit i bland annat Leksand, Umeå, Örnsköldsvik och Ängelholm, starka hockeyställen. Hur är intresset för laget i Växjö?

– Intresset är jättebra. Jag kan inte säga att det varit negativt i varken Leksand, MoDo eller någon av mina tidigare klubbar. Det har inte varit påfrestande, men jag uppskattar den frihet det innebär att inte bli störd hela tiden.

– Den här intervjun jag gör med er nu är den första jag gör, så du är lite ”Mr Exclusive” under tiden i Växjö. I Leksand kunde det vara tre, fyra intervjuer i veckan. På så vis är det en ganska stor skillnad.

Växjö ligger fyra i SHL-tabellen efter 32 spelade matcher.

Foto: Aron Broman/Bildbyrån

”Inte svårare än så – det är bara att titta i tabellen”

Om vi tittar på laget du förfogar över den här säsongen, vad är styrkan i gruppen?

– Gruppen har en väldigt stor övertygelse om att vi kan nå dit vi måste nå, och att göra jobbet som krävs för att komma dit.

– Det gör att vi jobbar med saker här som jag sällan hunnit fram till i andra lag som jag jobbat med.

Kan du utveckla det?

– Till exempel att titta på skillnaden mellan att spela hockey och att vinna. Längre än så tänker jag inte gå.

Vad måste bli bättre i laget?

– Vi behöver bli lite mer konsekventa. Det är fortfarande så att vi gör tre, fyra riktigt bra prestationer. Jag ska inte säga att vi sedan tar ledigt, men vi kan ibland surfa oss igenom en match lite här och där.

– Nu har vi 20 omgångar på oss att ta bort det beteendet, för det är inget jag tror man bara knäpper bort.

Hur ser du på din egen prestation den här säsongen?

– Den är väl ungefär som den brukar vara, fjärde bäst i ligan eftersom vi ligger fyra. Det är inte svårare än så – det är bara att titta i tabellen, avslutar Björn Hellkvist.