Forsbergs hyllning: ”Karlskogas framtid är ljus”

Idag är Fredrik Forsberg stor hjälte för Björklöven, men mitt i SHL-firandet stannar stjärnan samtidigt upp. Det för att hylla finalmotståndet, Karlskoga.

– Jag vet hur dom började den här resan redan när jag var där, säger 29-åringen till hockeysverige.se.

Fredrik Forsberg spelade bland annat med Gustaf Franzén i Karlskoga. Foto: Ronnie Rönnkvist och Bildbyrån (montage).

KARLSKOGA (HOCKEYSVERIGE.SE)

Säsongen 2017/18 lånades Fredrik Forsberg ut från Leksand till BIK Karlskoga. Och i värmländska Nobelhallen kom också hans genombrott. Under sina knappt tre säsonger där gjorde han drygt 100 poäng. Nu var han tillbaka i Nobelhallen och fick där vara med om att ta upp Björklöven till SHL.

– Med historien och allt var det verkligen på tiden, så som Björklöven kämpat under så många år nu, säger Fredrik Forsberg då hockeysverige.se träffar honom för en intervju inför många hundra firande ”Löven-fans”.

Vad är det som gjort att ni vunnit den här finalserien?

– Jag tycker att vi är bästa laget egentligen genom hela säsongen. Sedan tycker jag att vi lyfter vårt spel och självförtroende ytterligare en bit i slutspelet.

– Vi spelar inte perfekt, men hittar ett sätt att vinna. Tillexempel match tre som vi vänder och vrider runt. Vi har en otrolig trygghet och kvalité i det här laget. Det är ingen som rår på oss i sju matcher.

Fredrik Forsberg: ”Karlskogas framtid är ljus”

Är det match tre, där ni vände på steken i slutet av matchen, som indirekt avgjorde?

– Det var psykologiskt såklart. Vi gjorde ingen bra match i 40 minuter, men också bra 20 minuter som vi kommer utifrån med 3-0. Det tog hårt såklart.

– Sedan fick vi maxutdelning idag och det känns som att det verkligen studsade med oss. Grymt skönt.

Det var i den här hallen du fick lite av ditt genombrott, hur var det då känslomässigt att få vara om att spela upp Björklöven just här och mot din tidigare klubb, BIK Karlskoga?

– Det är speciellt såklart. Jag hade två och ett halvt jättebra år här. Dessutom känner jag många i deras lag och lider med dom.

– Jag vet hur dom började den här resan redan när jag var där och jag känner att det är en klubb som kommer vara med och slåss om det.

– Nu var Karlskoga i final och jag tror verkligen deras framtid är ljus, avslutar Fredrik Forsberg innan han ger sig i kast med ytterligare intervjuer och firande med fansen och laget.

Björklöven är klara för SHL 2026/27. Foto: Ronnie Rönnkvist.

