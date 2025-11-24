Berättar nu – därför såldes stjärnan: ”Var inte meningen”
Följ HockeySverige på
Google news
A.J. Vanderbeck gjorde 63 poäng på 51 matcher i Hockeyallsvenskan förra året.
Nu har spelat färdigt i Kalmar HC.
Stjärnan såldes oväntat förra veckan till finska Pelicans.
Nu berättar Daniel Stolt om spelet bakom övergången.
• Så gick övergången till
• Dialogen mellan parterna: ”Det blev en slump”
• Så ska Kalmar agera för att ersätta stjärnans poäng
Black Week på Hockeysverige Plus! Ta del av allt vårt exklusiva material på hockeysverige.se i ett helt år för bara 399 kronor (Ord.pris 659 kr).
Den här artikeln handlar om: