A.J. Vanderbeck gjorde 63 poäng på 51 matcher i Hockeyallsvenskan förra året.

Nu har spelat färdigt i Kalmar HC.

Stjärnan såldes oväntat förra veckan till finska Pelicans.

Nu berättar Daniel Stolt om spelet bakom övergången.



• Så gick övergången till

• Dialogen mellan parterna: ”Det blev en slump”

• Så ska Kalmar agera för att ersätta stjärnans poäng



