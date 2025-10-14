Efter att ha fått en mindre roll i Färjestad under hösten valde August Tornberg att lämna klubben.

För hockeysverige.se öppnar backen upp om uppbrottet.

August Tornberg öppnar upp om beslutet att gå skilda vägar med Färjestad. Foto: Bildbyrån (Montage)

Han flyttade till Karlstad och gjorde SHL-debut i Färjestad som 30-åring.

Drygt tre år och 179 matcher i FBK-tröjan senare har August Tornberg nu tagit farväl av Värmland. Förra veckan gick klubben ut med att backen hade önskat om att bryta sitt kontrakt och lämna Färjestad. I söndags presenterades ”Tornet” sedan av de finska mästarna, KalPa.

Efter en längre resa har August Tornberg nu landat i sin nya hemstad, Kuopio, i östra Finland. I en längre intervju med Hockeysverige.se öppnar 33-åringen nu upp om beslutet att riva SHL-kontraktet med Färjestad.

– Det var inte något jättelätt beslut att ta bara så där. Vi trivdes extremt bra i Karlstad som familj och våra två barn föddes där. Allt runt omkring har funkat väldigt bra med förskolan och förskolepersonalen som har varit grymma och alltid hjälpt oss, säger August Tornberg och fortsätter:

– Det har verkligen varit ett tufft beslut att ta. Men vi kände att det var dags att prova något nytt. Sambon förstod hur det låg till och var förstående till situationen. Nu känns det som att det har blivit bra ändå.

Färjestad bytte tränare: ”Förstod direkt att de har en annorlunda syn på saker”

August Tornberg flyttade till Färjestad 2022 efter att ha tillbringat fyra år i HockeyAllsvenskan med Björklöven och Västerås. Under debutsäsongen i SHL snittade han nästan 18 minuters istid per match. De efterföljande säsongerna har han legat lite över 15 minuter i snitt per match. Under inledningen av den här säsongen har han däremot hamnat i en annorlunda situation.

Den storväxte försvararen har varit utanför laget i ett par matcher och när han väl har spelat har det varit i en begränsad roll. På sex matcher har han snittat under tio minuters istid per match.

Nådde det en punkt att du kände att du behövde lämna för din karriärs skull?

– Jag kände väl mest att det var dags nu att röra på sig. Färjestad har värvat väldigt bra backar som vill spela mycket. Samtidigt har jag då själv inte fått spela så mycket och det har varit nya tränare som har kommit in med en lite annan syn på saker och ting. Det blev ett måste, tyvärr.

Jörgen Jönsson är ny huvudtränare för Färjestad BK den här säsongen. Foto: Fredrik Karlsson/Bildbyrån

Under de tre första säsongerna i Färjestad var Tomas Mitell tränare för laget. Men inför årets säsong lämnade Mitell för ett tränarjobb i Schweiz. In som ny huvudtränare kom FBK-legendaren Jörgen Jönsson.

Upplever du att din position och status i laget har blivit annorlunda i år än tidigare säsonger?

– Ja, alltså… Jag har startat boxplay i alla år som jag har varit här. Men nu den här säsongen var jag inte ens med och spelade boxplay alls. Då förstod jag direkt att de har en ganska annorlunda syn på saker.

– Vi har ändå haft två bra år i boxplay men där det sedan var var lite sämre förra säsongen. Men innan förra säsongen har jag haft grymma siffror i boxplay och jag vet att jag behärskar det, men nu fick jag inte spela där alls. Det är bara så ibland att vissa har en annan syn på saker och ting.

August Tornberg: ”Då kände jag att jag måste göra något annat”

August Tornberg lämnade Färjestad efter bara sex matcher där han har noterats för 1+1. I blott tre av de matcherna har han fått skapligt med istid medan han annars bara fått vara inne i några enstaka minuter i de övriga tre matcherna. Tornberg petades också och var helt utanför laget i fyra matcher.

Hur såg samtalen ut med tränarna gällande istiden och hur du skulle få spela mer?

– Jag opererade mig efter säsongen i fjol och hade rehab hela sommaren. Det gjorde att startsträckan blev lite längre än vad den borde ha varit. Då gick försäsongen sådär och sedan var jag utanför laget i början.

– Där och då hade jag ett snack med Christer (Olsson, backtränare) om vad jag kunde göra annorlunda och vad jag behövde jobba på för att ta mig tillbaka in i laget. Jag tyckte att jag lade ner jobbet för att anpassa mig och jobba på de bitarna.

– Men när jag hade gjort det så var det ändå samma sak. Det gav liksom inga minuter trots att jag hade gjort det som vi hade pratat om. Då kände jag att jag måste göra något annat och prova vingarna på en annan plats.

Christer Olsson och August Tornberg. Foto: Bildbyrån

Känner du att du har haft tränarnas förtroende?

– Ja, det gjorde jag ändå. Det tycker jag. Färjestad har många bra backar och det blir en tuff konkurrenssituation. Det var bara att man såg att i vissa lägen ville de spela någon annan. Men det är inga hard feelings eller något sådant.

– Jag förstår att de måste få göra det som de tror blir bäst för laget. Sedan är det klart att man måste också göra någonting annorlunda när man har åkt ut i kvartsfinal tre år i rad. Så jag har respekt för deras beslut och deras sätt att se på saker. Det är inga hard feelings.

Kärleken till Värmland: ”Kommer följa med oss hela livet”

Även om årets säsong inte blev som August Tornberg hade tänkt sig har han bara positiva saker att säga om Färjestad BK.

– Färjestad och Rickard Wallin gav mig en chans där när jag var 30 år gammal att få komma dit och lira SHL-hockey. Det betydde mycket för mig och något som jag alltid kommer att vara väldigt glad och tacksam för.

– Jag känner bara en stor stolthet att ha fått vara en del av Färjestad de här åren. Det är en väldigt bra förening men många bra människor. Jag har alltid blivit bra bemött här av både klubben och folket i Karlstad. Det är ett väldigt trevlig fôlk.

August Tornberg pratar bara gott om tiden i Färjestad BK. Foto: Fredrik Karlsson/Bildbyrån

33-åringen tillbringade drygt tre år i Karlstad och menar att han kommer att blicka tillbaka på tiden i Färjestad och Värmland med ett leende. Trots att han är från Norrbotten har familjen fått en tydlig värmländsk prägel tack vare åren i FBK.

– Tvååringen satt faktiskt i bilen och sjöng på Sven-Ingvars när vi körde hit (till Finland), säger August Tornberg med ett skratt innan han fortsätter:

– Så Värmland kommer att följa med oss hela livet. Med tanke på att våra barn föddes här blir det ett djupare värde för oss. Det kommer alltid att vara en speciell plats för vår familj. Det är inget kônstigt med det.

