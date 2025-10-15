Oväntade poängkungens sanslösa form

Arvid Degerstedt har som mest gjort 21 poäng i Hockeyallsvenskan. Nu har forwarden gjort tolv poäng – på sina sex senaste matcher. Och med det är han även tvåa i hela poängligan.

– Jag skulle säga att det är den största bidragande orsaken, säger 26-åringen till Hockeysverige.se.

Arvid Degerstedt har haft en fenomenal form i Hockeyallsvenskan.

Foto: Fredrik Karlsson / Bildbyrån.

George Diaco, Kalmar, toppar Hockeyallsvenskans poängliga med sex mål och totalt tolv poäng på åtta matcher. Tvåa ligger en spelare med bred erfarenhet av spel i Hockeyallsvenskan och hockeyettan, Arvid Degerstedt. Så här långt har 26-åringen från Norrköping svarat för fem mål och totalt tolv poäng på åtta matcher.



Pappa till Arvid Degerstedt är Patrik Degerstedt som bland annat spelat i elitserien för Färjestad och Malmö, men även varit på utlandsäventyr i både Japan och Tyskland.



— Mitt första hockeyminne är ändå från Norrköping, säger Arvid Degerstedt med ett skratt då hockeysverige.se får en intervju med honom på vägen upp till Örnsköldsvik för match mot MoDo.

— Tydligen var jag på och körde en del i Tyskland då jag var liten, men det är inget jag minns.

Pappa Patrik Degerstedt. Foto: Stickan Kenne.

Patrik Degerstedt förknippades en hel del med Vita Hästen i slutet av hans karriär och det var även där Arvid inledde sin hockeykarriär.



— Jättemycket såklart, svarar Arvid Degerstedt då hockeysverige.se frågar om vad just Vita Hästen har betytt för honom.

— Jag växte ju upp där i ishallen och kom dessutom tillbaka dit som ung senior och gjorde några säsonger där. Jag har spenderat en stor del av min karriär i Vita Hästen och Norrköping är hemma.

— Jag följer Vita Hästen mycket, alla resultat, vissa matcher sedan återstarten och jag tycker att man är på rätt väg både på isen och utanför.

Provade på spel i Finland

Efter comebacken i Vita Hästen som ung senior har det blivit spel i Borlänge, Troja-Ljungby, AIK och Kiekko-Espoo, men i våras lämnade han sin finska klubb för spel med Mora i Hockeyallsvenskan.



— Jag har haft kontakt med (Andreas) Hägglund även under tidigare säsonger. Sedan blev det att jag skulle bort från mitt finska lag förra säsongen. Mora var sugna så jag kom in i slutet av förra säsongen och det kändes bra redan från början.

— Båda var nöja så det blev att jag stannar här en säsong till, så från början var det kontakten med Hägglund som gjorde att jag kom till Mora.



Vilka erfarenheter tar du med dig från säsongen med Kiekko-Espoo?

— Många. Delvis var det tuff, men först och främst kul att få testa på att spela utomlands.

— Sedan gick det inte riktigt som jag hade tänkt mig på isen, med spelet, så det blev till slut en ganska tuff tid med den biten.

— Jag lärde mig mycket, det spelades en bra hockey och jag tycker att jag utvecklades mycket både som spelare och människa när jag var där. På något sätt blev jag starkare av det.

Värvades in av Mora

I mitten av februari 2025 presenterade alltså Mora att man värvat Arvid Degerstedt från Kiekko-Espoo. Under sina åtta matcher i Hockeyallsvenskan svarade han för tre mål och totalt fyra poäng. Under Moras sex kvalmatcher blev det ett mål och totalt två poäng.



— Jag kom in i det väldigt snabbt, trivdes bra och det var en väldigt mottagande grupp. Det var såklart lite speciellt att byta lag mitt under säsongen, men jag tycker att det flöt på bra på isen. Jag var nöjd med det bytet och det kändes positivt helt enkelt.



Med tanke på att det flöt på bra i våras, vilka förväntningar hade du på den här säsongen?

— Jag hade väl förväntningar och förhoppningar att jag hela tiden skulle bli lite bättre. Att när jag lägger ner all den tid som jag gör, att det då ska gå lite bättre. Det var min målbild och ingångsvärde som jag hade.

Arvid Degerstedt har tidigare spelat för AIK. Foto: Emma Wallskog / Bildbyrån.

Åtta matcher, fem mål, tolv poäng så här långt, vad ligger bakom din fina prestation i inledningen av säsongen?

— Först och främst har jag fått ett stort förtroende, spelat mycket och med bra spelare. Det är lite lättare att spela hockey då. Jag skulle säga att det är den största bidragande orsaken.

— Sedan har jag hittat rätt med mitt spel, blivit lite bättre och tryggare även i avgörande situationerna. När det ska göras mål och så vidare. En blandning av dom sakerna skulle jag säga att det är.

Arvid Degerstedt och Mora slår i underläge

Senaste matcherna har han spelat i samma kedja som en bekant från Vita Hästen, Georg Wigelt.



— Han var i Vita Hästen en period sista säsongen innan konkursen. Vi spelade faktiskt inte i samma kedja, men i alla fall samma lag.



Vad visste du om din andra kedjekamrat, Ethan de Jong, innan säsongen?

— Ingenting, skrattar Arvid Degerstedt och fortsätter:

— Jag hade bara kollat på eliteprospects. Han har gjort det väldigt bra. Är stark, snabb och skicklig. En väldigt bra spelare och kedjekamrat.



Mora ligger i skrivande stund nia i Hockeyallsvenskan. Visserligen är det bara åtta omgångar spelade, men inledningen har haft mer att önska.



— Jag tycker att inledningen varit lite upp och ner. Vi har svajat lite i våra prestationer. Vissa matcher, försvarsmässigt, tycker jag inte att vi varit tillräckligt dedikerade och tappat någon match på det.

— Som grupp har vi i alla fall alltid slitit och kört rätt hårt. Vi kommer bli bättre och bättre så sätter vi dom här grejerna är vi på rätt väg och det kommer bli bra.



Vad krävs det av er om Mora ska vara ett topplag i Hockeyallsvenskan?

— Det krävs att man är väldigt, väldigt noggrann i spelet utan puck. Det är väldigt tufft i den här serien och många bra lag. Då måste vi vara väldigt samspelta och, som sagt var, noggranna, men framför allt hårt jobbande tillsammans som grupp för att vi ska kunna vara med och konkurrera där.

Source: Arvid Degerstedt @ Elite Prospects