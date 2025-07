Står utan kontrakt: ”Kan vänta ut något”

Anton Karlsson står utan kontrakt efter en säsong i Norge med Stjernen. Nu väntar den tidigare allsvenska- och JVM-profilen på nästa äventyr.

– Förra säsongen satt jag till oktober, så stressen är faktiskt inte jättehög, berättar han för Hockeysverige.se.

Foto: Ronnie Rönnkvist och Sofie Alexandra Kitterød

I oktober förra året skrev Anton Karlsson på för norska Stjernen. Det blev en tuff resa som ändå slutade bra efter det att laget kvalat sig kvar i högsta serien. Det här kom att vara hans andra säsong i norska ligan då han säsongen 2022/23 spelade han för Storhamar.



— Topplagen i ligan är riktigt bra, berättar Anton Karlsson för hockeysverige.se då vi frågar om hur han ser på nivån i ligan.



Anton Karlsson fortsätter:

— Det känns som det är så varje säsong, att Storhamar, Stavanger, Våleränga och även Frisk är med och slåss där. Även Narvik gjorde det bra. Visst är det lite annorlunda, men jag tycker att ligan blir bättre och bättre.



Tidigare har han även spelat i länder som Danmark och Österrike.



— Hockeyn i Österrike svänger och flänger lite mer. Det är lite mer ”tretvåor”, ”treettor”, ”trenollor” och allt vad det kan bli, skrattar Anton Karlsson och fortsätter:

— Det är mer struktur på det hela i Norge och man försöker komma i kapp Sverige med spelet och grejer medan det i Österrike är mer Hawaiihockey. Antagligen är det roligare att kolla på hockeyn i Österrike än på den struktur det är i hockeyn i Danmark och Norge. I Danmark är det väldigt mycket uppställning och styrspel.

”Nästan att hjärtat hoppade ur kroppen”

Syns det på hockeyn i Danmark och Norge att det är många svenska tränare som verkar och har verkat där?

— Ja, Håkan Åhlund var i Danmark när vi (SønderjyskE) mötte Rungsted. Då kände jag igen den stilen från då jag själv hade Åhlund i AIK.

— Jag tror ändå det är bra att det kommer in några som styr upp allt lite. Det har nog Danmark och Norge en bra nytta av.



Det blev som sagt var en tuff säsong för Stjernen som klarade sig kvar efter att ha vänt kvalmötet mot Comet från 0-3 till vinst 4-3. För Anton Karlssons del svarade han i grundserien för tre mål och totalt elva poäng på 17 matcher. I kvalet blev det två mål och totalt tre poäng på sju matcher.

Foto: Sofie Alexandra Kitterød

— Jag kom dit i oktober då laget redan låg näst sist. Klart att jag kände lite press att hålla Stjernen kvar i högsta ligan.

— Jag hade inte spelat någon match sedan april i Danmark, så det var ett lite långt uppehåll för att sedan komma in i det. Samtidigt tog det bara några matcher att komma in i allt. Sedan kom tyvärr skadan. Efter sex matcher drog jag menisken i knäet, så jag fick operera den.

— Jag kom ändå tillbaka ganska snabbt, men det blev en ganska hackig säsong. Den var godkänd ändå för att ha varit lite hackig.



Hur ser du idag tillbaka på kvalspelet mot Comet?

— Det var första gången jag spelat ett negativt kval för att åka ut. Tidigare har jag bara varit med och slagit oss uppåt. Dels med Leksand några gånger.

— Det är annorlunda och som många säger, ångest. Vi låg under med 3-0 och det var nästan att hjärtat hoppade ur kroppen. När jag nu står här med facit i hand är det jävligt roligt att vi klarat av det och gjort så för staden Fredrikstad.

”Perras” nya mirakel

Går det att klä ord på känslan då det stod klart att ni lyckats vända kvalspelet och spelat kvar Stjernen i högsta serien?

— Nej och jag tror att det tog ett tag innan jag fattade vad vi gjort. Framför allt när jag sett statistik på ungefär hur många som gjort det innan.

— Nu, i efterhand, känner jag att det här är nog något jag kommer ha med mig ganska länge, att vända ett 3-0 underläge i ett negativt kval och vinna. Klart att det var väldigt skönt att åka därifrån efter två sekunder och inte känna en skam i hela kroppen.



Efter 3-0-underläget valde klubben att ställa sportchefen, ”Perra” Johnsson i båset. Något som skulle visa sig bli ett lyckokast.



— Jag hade ”Perra” även i Leksand, Jag gillar honom för hans sätt att vara som människa, hans ledarstil. Han är lugn och trygg i sig själv och har mycket i rockärmen att dra fram.

— Klart att jag även var nöjd med Niklas (Andersen) som tränare, men att få in en annan röst när det går tungt kan göra en del. I detta fall lyckades man med det.

Foto: Sofie Alexandra Kitterød

Olika ledarskap?

— Så var det absolut. Det var lite samma sak i Leksand när (Roger) Melin kom in (Ersatte Leif Carlsson). Helt olika ledarskap, vilket också gick vägen. Man måste hitta rätt och dom här gångerna har det fungerat.

Anton Karlsson står utan kontrakt

Hade du chansen att stanna i Stjernen?

— Nja… Vad jag hörde hade klubben lite strul med sin ekonomi. Jag tror också att det var lite strul runt om i klubben. Man bytte styrelse och egentligen allting.

— Det var bara några från laget som stannade kvar så jag var aldrig jätteinställd på att stanna. Jag kände att om jag ska utomlands igen så vill jag ut i Europa. Jag trivdes väldigt bra i Österrike dom två säsonger jag var där.

— Just då passade det inte jättebra med familjen och grejer, men nu är barnen lite äldre, tre, sex och nio år. Då är det ändå lite lättare för henne (Caroline) här hemma att dra lasset med skola, dagis, jobb och allting.



Är tankarna inför nästa säsong att åka ut i Europa igen?

— Ja, det tänker jag väl. Absolut. Jag har haft lite förfrågningar från Sverige och nu även lite utomlands.

— Jag känner att jag inte ska ta något förhastat beslut. Jag tränar på och när det kommer något jag vill sticka i väg på så drar jag.

Anton Karlsson var med och spelade upp Leksand i SHL. Foto: Bildbyrån.

Du har, som sagt var, tre barn, kan du tänka dig att stanna i Sverige och spela i Hockeyallsvenskan eller SHL?

— Visst är det väl så, men då vill jag vara med och slåss på en sådan resan jag varit med om tidigare i Hockeyallsvenskan. Att det verkligen är väl värt att flytta inom Sverige. Det skulle kännas speciellt att flytta inom Sverige och ändå ha familjen kvar här hemma.

— Allt beror såklart också på avstånd hit och dit. Jag är inställd på att åka utomlands ett eller två år till. Vi får se vad som kommer fram och är bästa alternativet.



Hur stressad är du att göra klart med en ny klubb?

— Jag är bara 28 år, men tycker ändå att jag är rutinerad och kan vänta ut något. Förra säsongen satt jag till oktober, så stressen är faktiskt inte jättehög.

— Jag vet att det kommer skador och lag som behöver spelare. Är jag med på marknaden då kan det komma upp något intressant, så just nu känner jag absolut ingen stress, avslutar Anton Karlsson.

Source: Anton Karlsson @ Elite Prospects