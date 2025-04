Chockades av VM-beskedet: ”Inte riktigt räknat med det”

Maja Nylén Persson tvingades tacka nej till VM-spel på grund av skada.

Då blev Annie Silén ett av skrällnamnen i Ulf Lundbergs VM-trupp.

– Jag blev lite chockad såklart, säger hon till hockeysverige.se.

Annie Silén får chansen att spela VM med Damkronorna.

ARLANDA (HOCKEYSVERIGE.SE)

I Maja Nylén Perssons frånvaro fick Annie Silén en biljett till VM i Tjeckien. 23-åringen från Stuvsta söder om Stockholm var med i VM 2023, men gör nu alltså VM-comeback med Damkronorna.

– Jag blev lite chockad såklart, svarar Annie Silén då hockeysverige.se träffar henne inför avresan till VM och frågar hur hon reagerade när förbundskapten, Ulf Lundberg, ringde och berättade att hon skulle med till VM.

– Jag hade inte riktigt räknat med det även om jag har varit med i landslaget litegrann under säsongen. Sedan har jag tränat på eftersom jag vetat om att det ändå funnits en chans att komma med.

– När han hörde av sig blev jag superglad såklart. Det häftigaste som finns är att få dra på sig den tröjan. Jag är jättestolt över det, men är också ett kvitto på att han sett vad jag gjorde i framför allt slutspelet. Det är vad jag ska ta med mig in här.

Vad vill du tillföra Damkronorna under VM?

– Främst spelet utan puck. Sätta stopp i spelet. Hitta ett bra förstapass, men också stå för en bra och stabil defensiv.

Stark säsong i Brynäs

Annie Silén avslutade nyligen sin andra säsong med Brynäs. Det blev fyra mål och totalt tio poäng på 34 matcher från hennes klubba.

– Jag tycker att säsongen har varit bra. Vi har haft ett väldigt ungt lag och jag tycker att det verkligen visade sig i slutspelet att vi kom ihop som grupp.

– Vi vann två matcher mot det lag som senare vann guld (Frölunda), vilket vi ska vara väldigt nöjda med. Enligt mig gjorde vi en sjukt bra säsong. Trots att vi hade ett så ungt lag lyckades vi komma så pass långt. Mycket positivt.

Brynäs är inne i en generationsväxling, vilken Silén tycket har fungerat riktigt bra.

– Det har funkat bra. Nu är det här min andra säsong, men vi har en stomme som har varit i laget några år, inte är jättegamla, men varit med länge. Jag är väl en del av den nu. Sedan har vi fått in unga, sjukt drivna tjejerna som ett jättebra komplement.

– Vi är en otrolig grupp. Mycket tävling och konkurrens såklart. Klart att vi haft ”ups and downs” och allt har inte gått spikrakt, men det är en del av det. Samtidigt var det mycket nytt för unga spelarna att komma in i, att flytta och hela den biten, vilket jag själv varit med om.

Vad har varit styrkan i gruppen?

– Drivet. Att vi hela tiden driver på och pushar varandra, sig själv såklart också. Vi har en väldigt driven grupp som strävar mot samma mål.

– Det har varit tydligt både i vardagen och på match att vi har ett tydligt mål och alla driver mot det tillsammans. Alla hjälper varandra oavsett om du är ung eller gammal.

Utvecklats mycket som människa

När hockeysverige.se träffade Annie Silén första gången, 2018, skulle hon flytta till Leksand. Då som ung talang. Sedan dess har hon utvecklats till en stabil back som sällan gör en dålig match.

– Jag tror att jag sedan dess har gjort den största utvecklingen som person. Dels att jag flyttade hemifrån såklart och hela den biten, men jag har också lärt mig otroligt mycket.

– Jag har varit med i olika situationer i hockeyn, hur jag ska agera, och idag känner jag mig kanske lite säkrare på vem jag själv är och växt in i den kostymen ännu mer. Också med det här att ta för sig. En mer självsäker person helt enkelt.

Hur skulle du beskriva dig som spelare idag?

– Jag är skridskostark. Har mina styrkor i defensiven, har utvecklat det offensiva också, men är starkast i ”penatly kill” och det defensiva spelet utan puck. Vilket jag också har utvecklat väldigt mycket.

– Tillexempel hade jag en sådan roll i slutspelet, att jag skulle stänga ner vissa spelare först i Djurgården och sedan Frölunda, vilket jag tycker att jag lyckades bra med. Jag trivs i den rollen. Där är mina styrkor och det är där jag vill bli bäst.

– Sedan har jag, som sagt var, såklart tagit steg offensivt också. Speciellt i Brynäs när jag fått spela mer och deras spel tillåter mig att göra det lite mer.

Kommer du hem med en VM-medalj?

– Jag hoppas absolut det, avslutar Annie Silén med ett leende.