Resultatmässigt har säsongsstarten varit krisartad för Södertälje.

Men huvudtränaren Andreas Johansson känner inte av pressen.

– Jag förstår att fans och folk som bryr sig. Sedan är det oftast en lite klick som hörs. I en demokrati har alla rätt att tycka exakt vad de vill. Det har jag respekt för, men det påverkar inte mig, säger Johansson i en stor intervju med Hockeysverige.se.

”AJ” har fått en tuff start på jobbet i Södertälje. Foto: Ronnie Rönnkvist

Södertälje har inlett Hockeyallsvenskan med en del betänkliga prestationer. Inför kvällens bortamatch mot Västerås, ligger tilltänkta topplaget, SSK, på en elfteplats. Tre poäng ner till sistaplatsen och sex poäng upp till topp sex. Andreas Johansson är nygammal tränare i Södertälje. Hockeysverige.se reste till Scaniarinken för en intervju med den tidigare NHL-spelaren från Hofors.



– Resultatmässigt har det inte varit vad vi önskat. Så är det bara, säger Andreas Johansson då vi satt oss ner i en soffa vid spelarentrén i det klassiska hockeytemplet.

– Vi har spelat tolv matcher och det är klart att vi velat ha ett bättre resultat och fler poäng. Hade vi kunnat haft det? Ja, absolut. Det där är något jag lever lite i.

– Samtidigt, det som är positivt åt andra hållet är att vi börjar få ett spel alla tror på. Alla är på ”same page”, spelare och ledare, vilket känns väldigt bra. Jag tycker att vi har blivit bättre för varje match, vilket har varit en målsättning att vi ska bli.

– Målet är fortfarande att vara som bäst i mars-april. Det tror jag också att vi kommer vara. Även om inte resultaten varit dom bästa så är vi på väg åt rätt håll.



Vad är det som inte fungerat fullt ut som du ser det?

– I början tycker jag det var att få ihop till ett spelsätt där alla visste sina roller. Med17 nya spelare mot förra säsongen, jag ny tränare, och att spelsättet är ganska likt ”playbook” som Södertälje haft och som jag inte varit inne och skruvat jättemycket på…

– 17 nya spelare är mycket. Roller ska sätta sig. Vem ska spela boxplay, powerplay och det ena med det andra? Det tog lite tid, vilket jag tror är en sak.

– Sedan har vi haft problem att göra mål och har haft så sedan försäsongen. Det där hänger ihop lite.



Blir det en mental spärr?

– Ja, alla runt om pratar om det. Vi har däremot inte pratat om det ”Vi måste göra mer mål”. Det där tror jag inte på att man ska göra utan vi har pratat om hur vi kan bygga övningar på träningarna, ta bort pressen och allt sådant.

– Jobba mycket på den mentala pressen så killarna får något annat att tänka på. Bryta av och göra något annat än att träna, vilket vi gjorde dagen innan AIK-matchen. Då sa jag till alla att inte komma in till hallen. Jag fick höra att folk tyckte jag var tokig eftersom folk tyckte att vi behövde träna.

– För ett hockeyproffs och en idrottare är det absolut viktigaste det som sitter mellan öronen. Att man känner sig fri och mår bra.

– Men absolut målskyttet, vi hade behövt göra mer mål.

Patrik Zackrisson har ett lugn i sig, menar Andreas Johansson.

Foto: Ronnie Rönnkvist

Ni har många erfarna och starka kort i laget, hur ser du på deras prestation på och vid sidan av isen med gruppen så här långt?

– Den frågan är större är större än bara det på isen. För det första är gruppen enormt härlig att jobba med, vilket jag känt från första dagen i somras. Det är en målmedveten grupp och i den finns en massa ledarskap, vilket gjort att det finns ett lugn där inne fast vi inte vunnit matcher.

– Där har dom här killarna en väldigt stor roll så det inte blir kaotiskt, att folk far till höger och vänster och börjar göra egna saker.”Zacke” (Patrik Zackrisson), (Niklas) Arell, ”Hank” (Henrik Eriksson), (Sebastian) Dyk, (Jonas) Ahnelöv, (Filip) Windlert… Alla dom här killarna har ett lugn i sig, vilket är en lika stor anledning till att dom är här som att dom är bra hockeyspelare.

– När det kommer till prestationer på isen hade tillexempel ”Zacke” velat göra mer poäng och presterat bättre, men han behöver också komma in i det här. Han har inte spelat i Hockeyallsvenskan utan varit i SHL under alla år. Det är också en ”grinde” att komma in i Hockeyallsvenskan.

Han har överraskat på ”AJ”

Vilka spelare har överraskat positivt på dig så här långt?

– En sådan som William Wiå. Jag hade förhoppningar på att han skulle bli mer än en kille som bara spelar åtta, tio minuter i en fjärdekedja som det tidigare har varit. Jag har alltid tyckt att det funnits mer i honom. Hans spel över hela banan med hårt jobb, energi och som dessutom gjort mål, har gjort att han verkligen varit ett utropstecken.

William Wiå har imponerat på ”AJ”. Foto: Bildbyrån

– Sedan blir jag överraskad varje dag då jag ser spelarna på nära håll. ”Oj, har han det här i sig”.

– Love (Härenstam) sticker också ut, men där är jag egentligen inte förvånad. Han har det här lilla extra. (Karl) Sterner har varit duktig och alla unga som fått chansen att spela har gjort det bra.

Love Härenstam. Foto: Ronnie Rönnkvist

Du var inne på det själv med Södertäljes playbook, har ni coacher fått justera mycket in den under säsongsinledningen?

– Det är ett levande dokument. Klart att vi gått in på någon detalj. Tillexempel en hemgång i egen zon. Om man kan släppa backen eller vara på honom och så vidare. Sådana justeringar har vi gjort.

– Vi har också gjort justeringar utifrån att jag i början tyckte att vi agerade lite stressigt med pucken bakifrån. Kastade lite puckar i tid och otid. Det kan kommit från budskapet att vi ville spela snabbt.

– Jag vet själv hur det var som spelare om tränaren sa ”Spela snabbt nord” att det då kunde bli att man bara stressade upp puckarna. Det här pratade vi om öppet, att oj vi hade kanske missuppfattat något där. Då fick vi träna på det och därefter har spelet med puck bakifrån blivit bättre.

– Som jag sa tidigare med 17 nya spelare och ny tränare tar det lite tid innan det geggar ihop sig till att bli något som fungerar.

Känner inget tvivel: ”Inte för fem öre”

Hur ser du på ditt ledarskap i comebacken?

– För det första att det är kul. Jag känner att jag idag är en bättre ledare, vilket jag också trodde att jag skulle vara.



Kan du känna en rostighet med tanke på att det är åtta år sedan du coachade ett seniorlag?

– Nej, jag känner inte av någon rostighet. Mer att jag är nyfikenhet. ”Just det så gjorde jag förut, nu provar vi det här”.

– Sedan är vi ett tajt och bra ledarteam med ”Grossa” (Nicklas Grossman), ”Freddan” (Andersson) och ”Bratten” (Calle Brattenberger). Vi har allt på bordet hela tiden. Det känner jag mig trygg i.



När ni låg på negativ kvalplats tvivlade du någon gång på om ni verkligen var på rätt väg?

– Nej, inte för fem öre. Vi i ledarstaben har stämt av det här och jag har tillexempel frågat ”Grossa” hur han känner som varit här under flera år för att få feedback. Här fakta och den underliggande statistiken.

– Sedan pratar vi med spelarna för att få feedback kring hur dom själva pratar ”Vi tror på det här” Då även när vi förlorade mot Vimmerby borta”. Då har jag också en tro samtidigt som det är skönt att få en bekräftelse på att andra också har det.

– Jag har känt och känner mig lugn i det. Vi har ett bra lag och kommer börja klättra i tabellen.

– Prestationen, att det som hände i fredags var i fredags. Nu är det Västerås i morgon (läs. Ikväll). Det är så vi lever.



Med tanke på att ni vann i fredags, hur viktigt var det både för er i ledarstaben och laget att ni tog tre poäng inför en nästan fullsatt Scaniarinken?

– Alla tyckte såklart att det var jätteskönt. Det var dessutom en otrolig stämning i hallen.

– Jag tyckte det var bra att vi vågade komma ut så fritt och starkt. Jag ska inte säga att vi fullkomligt körde över AIK, men vi var riktigt bra första tjugo. Ibland räcker det för att vinna en hockeymatch för efter det stängde vi den på ett väldigt bra sätt.

– Det säger också något om gruppen, att om man inte tror på det vi gör kommer man ut lite tveksamma. Här var det tvärtom, vilket jag tycker är något vi har i det här laget.

Johansson hyllar stämningen mot AIK.

Foto: Ronnie Rönnkvist.

Vad blir nyckeln till att ta fler trepoängare?

– Nyckeln är naturligtvis att jobba hårt, men framför allt smart. Detaljer. Prata med killarna och hela tiden vilja lite mer. Dela ner det till små delmål. Stänga fredagen och nu är det fokus på det som kommer imorgon (läs: idag). Ha bra träningar. Transparens. Öppen dialog. Tydlighet. Alla dom här sakerna. Jag tror att nyckeln är just att fortsätta tro på det vi gör. Ha en riktigt bra vardag.

– Om man vinner åtta, nio matcher i rad kan man vara ”fat and happy”, som man säger i USA. Vi kan inte och ska inte vara det oavsett om vi radar upp fem vinster. Som jag sa i början ska vi sträva efter att bli bättre varje dag individuellt och som lag. Det tror jag extremt mycket på.



Röster höjs för att Andreas Johansson bör lämna jobbet och att laget är komplett inkompetent, hur mycket följer du själv det som skrivs om dig och laget i media?

– Ingenting. Jag har gått ur sociala medier. Det gjorde jag redan i våras och känner att det var ett klokt beslut. Det funkar ju så att läser man något tillräckligt många gånger kan man börja tro på det själv.

– Jag förstår fans och folk som bryr sig. Sedan är det oftast en lite klick som hörs. I en demokrati har alla rätt att tycka exakt vad dom vill. Det har jag respekt för, men det påverkar inte mig.

– Hade jag inte trott på det vi gör skulle jag kanske lyssnat lite mer, men jag tror på det här så det rör mig inte i ryggen, avslutar Andreas Johansson samtidigt som Patrik Zackrisson smyger förbi för att ta ett av barnen ut på hockeycampen som pågår i Scaniarinken.

