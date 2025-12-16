Amanda Johansson är tillbaka i SDHL.

Detta efter att ha lämnat Brynäs 2023 och därefter spelat mestadels herrhockey i division 3-hockey med Tidaholm.

Nu vill hon hjälpa HV71 att lyfta i tabellen.

– Vi har fortfarande har målet att ta oss ifrån kvalplatsen, säger hon till Hockeyserige.se.

Amanda Johansson. Foto: Oliver Åström & Ronnie Rönnkvist.

Säsongen 2023/24 var senaste gången vi såg Amanda Johansson i SDHL. Efter att hon fick lämna Leksand under oklara omständigheter, och som landslagsmålvakt, har hon tillbringat den mesta av sin hockeytid i Tidaholm. Där har hon spelat division 3-hockey med herrar, men nu är hon åter i SDHL där hon under säsongen klivit in för att stärka upp HV71.

– Det har varit lite upp och ner, svarar Amanda Johansson då Hockeysverige.se frågar henne om hur hockeylivet varit efter slutspelet med Brynäs redan säsongen 2022/23.

– Jag var utlånad tillbaka till Brynäs i början av säsongen efter, samtidigt som det var min första säsong med killarna i Tidaholm. I november 2023 skadade jag mitt knä väldigt allvarligt och missade resten av den säsongen. Därefter opererade jag mig tidigt under säsongen 2024

– Sedan hann jag komma tillbaka efter rehab och allt det där till säsongen 2024/25. Och därefter har jag i princip bara spelat med killarna i Tidaholm fram till nu, då jag skrivit på för HV71.

Jobbigt uppbrott med Leksand

Några veckor före jul 2022 fick Amanda Johansson beskedet att hon inte fick spela kvar i Leksand. När hockeysverige.se då träffade henne för en intervju berättade hon att det kom som en blixt från klar himmel.

– Det brast mellan mig och tränarna, att de inte gillade min personlighet, att jag är den jag är. Det var värre än om de sagt att jag var en dålig hockeyspelare. Det är svårt att ändra på den jag är, sa Amanda Johansson, som då var 21 år, och fortsatte:

– Egentligen kom det här från ingenstans. Det har heller inte varit något som påvisat vare sig en utlåning eller att bryta kontraktet.

Har det varit tufft?

– Ja, det har varit många jobbiga samtal och mycket gråt…

Stort stöd från mamma: ”Hjälpt mig framåt”

Det har nu gått tre år sedan uppbrottet från Leksand.

– Jag mådde väldigt dåligt då och kände noll motivation till hockeyn, berättar den nu 24-åriga målvakten och fortsätter:

– Med all smutskastning mot mig mådde jag dåligt psykiskt. Jag tvekade också lite på mig själv som person efter allt man sa om mig. Någonstans tänkte jag att det kanske ändå stämde, även om det såklart inte gjorde det. Jag bröt ner mig själv lite och det var en väldigt tuff period.

Du har tidigare berättat om att det var mycket gråt och förtvivlan – hur tog du dig ur det här?

– Jag pratade mycket med min mamma som har stöttat mig genom alla mina år i hockeyn. Hon har hjälpt mig framåt och visat att jag inte är en så dålig människa och person som det ibland framstod.

– Att sedan komma ner till Tidaholm, där jag fick spela mycket matcher, ett förtroende och bra lagkamrater, gav mig motivation och gjorde att hockeykärleken kom tillbaka.

Varför just Tidaholm?

– Det var för att mitt ex bodde där nere. Jag flyttade ner till honom. Sedan har det blivit att jag varit kvar för hockeyns skull efter det att vi gjort slut.

Amanda Johansson.

Foto: Oliver Åström

Har utvecklats i division 3

Under tiden med herrarna i Tidaholm har också Amanda Johansson tagit steg i sin utveckling som målvakt.

– Jag tycker att jag har utvecklats väldigt mycket. Många kanske ser negativt på det, att det bara är division 3, men många lag vi möter har flera före detta Hockeyettan-spelare eller allsvenska gubbar som gått ner till trean.

– Farten är mycket högre, skotten snabbare och hårdare, så jag har fått utveckla min spelförståelse, snabbhet och reaktionsförmåga.

Är du starkare fysiskt som målvakt i dag, i och med att det kan vara ganska tufft i division 3 med herrar?

– Ja, det skulle jag nog säga. Jag orkar mer i högre tempo under en längre stund. Killarna kan skjuta från mer orimliga lägen än vad damerna gör, eftersom de gärna vill skjuta rakt framifrån i slottet.

– Att jag fått vara mer aktiv i matcherna har utvecklat min spelförståelse ännu mer.

Har du saknat att spela i SDHL?

– Ja, det har jag ändå. Mest har jag saknat att kunna gymma tillsammans med folk som har samma mindset, att man verkligen vill utvecklas och satsa på sin sport.

– Det är verkligen något jag saknat då jag stått där själv på gymmet och tryckt på.

Kommer fortsätta träna med herrarna

I slutet av november meddelade HV71 att man skrivit kontrakt, gällande ett plus ett år, med Amanda Johansson.

– HV71 hörde av sig rätt tidigt in på säsongen. Deras sportchef ringde och kollade läget, om det fanns något intresse och lite så.

– Vi pratade ganska kontinuerligt under två, två och en halv månad innan allt blev påskrivet och klart.

Trots att Amanda Johansson kommer att spela i SDHL för HV71 släpper hon inte Tidaholm helt.

– Att spela och träna så mycket det går med båda lagen är tanken. Sedan får vi se hur många matcher som krockar. Även vissa träningar kommer att krocka, men målet är att kunna dubbla i båda lagen så mycket som möjligt och så länge psyket och kroppen orkar med det.

Amanda Johansson.

Foto: Oliver Åström

Debuterade mot SDE

Redan veckan innan landslagsuppehållet debuterade hon i sin nya klubb mot SDE i Enebybergs ishall.

– Känslan innan matchen var väldigt bra. Under matchen var känslan ändå hyfsat bra.

– Det har såklart varit en omställning att gå från herrhockeyn till damhockeyn i och med farten och allt sådant. Jag tycker ändå att jag har kommit in i det rätt bra.

– Resultatet blev inte alls vad vi hade önskat oss (förlust med 2–6), men jag tycker att jag gjorde mycket för att vi skulle vara kvar i matchen och kunna fortsätta kämpa för poängen.

I SDE spelade några av hennes tidigare lagkamrater, men även en av domarna var en gammal bekant.

– Någon av spelarna har jag spelat med i Brynäs och spelar nu i SDE, bland annat Hilda Ljungberg. Sabina Küller var domare. Henne spelade jag med i AIK. När hon såg mig sa hon: ”Men, du är ju här”, skrattar Amanda Johansson. Det var kul att få se några bekanta ansikten igen.

”Får se om man utnyttjar optionsåret”

HV71 ligger sist i SDHL. Trots det är Amanda Johansson imponerad över vilken bra stämning det tycks vara i gruppen.

– Jag blev faktiskt väldigt förvånad över hur bra stämningen var bland alla tjejerna. Väldigt positivt överraskad över att de är så glada, positiva och vänliga, fast de ligger så långt ner i tabellen.

– Då brukar man ändå bryta ner sig själv och man brukar kunna känna en stämning i laget som inte är jätterolig när man ligger där och har haft förlust på förlust.

– Jag tycker att alla sköter det väldigt bra och det finns verkligen en positiv känsla hos både tjejerna i laget och i ledarstaben, att vi verkligen vill och vi fortfarande har målet att ta oss ifrån kvalplatsen.

Vad är det sagt om din framtid i klubben?

– Vi skrev ett plus ett-kontrakt, så den här säsongen plus en till. Vi får se om man utnyttjar optionsåret eller inte.

– Det handlar om vilken serie vi kommer att spela i och allt runt om. Hittills ser jag väldigt positivt på att vara i HV71.

Source: Amanda Johansson @ Elite Prospects