TV4:s Almen Bibic och Rögle BK:s Dan Tangnes, Mark Friedman och Calle Själin. Foto: Bildbyrån (montage).

Rögle, under nya coachen, Dan Tangnes ligger tvåa i SHL efter 13 spelade matcher. Kanske något högre placerade än vad en del av oss trodde inför säsongen. Framför allt är det Rögles sätt att spela på den här säsongen som stuckit ut så här långt och inte enbart tabellplaceringen.



– Jag är överraskad. Det är inte jättemånga nya spelare och det kommer in en ny tränare i Dan Tangnes som fick som uppgift att förändra Rögle, säger TV4-experten, Almen Bibic till hockeysverige.se och fortsätter:

– Jag tippade Rögle sjua inför säsongen, men det ska också sägas att det är mycket kvar som ska spelas. Att det skulle se bättre ut trodde jag, men att det skulle gå så här fort och Rögle spela så här bra trodde jag faktiskt inte. Jag är jätteimponerad över resan dom gjort där Dan Tangnes är själva figuren i hela den här förändringen.

– Nu har jag varit på träningarna från försäsongen och följt laget sedan dess. Det är en rejäl tempoväxling och energi han har kommit in med.



Vad personifierar Dan Tangnes spelidé som du ser det?

– Ledorden har varit intensitet, delaktighet och fart. Jag tycker att han har lyckats spela på alla dom tre strängarna under säsongsinledningen.

– Det är gamla Rögle vi börjar se nu med mycket skridskoåkning, intensitet och fart. Det harmoniserar med en hemmapublik, när du får med deras energi ger det ännu mer effekt på Rögles spel. Där har Tangnes verkligen, verkligen träffat rätt.

– Klart att Daniel Zaar haft en fin inledning. En sådan som Calle Själin har lyft sig ännu mer. Flera nivåer. Men när jag tittar på Rögle är det ändå ett lag så man inte står och faller med några enskilda spelare.

– Förra säsongen tyckte jag att man pratade för mycket om hur bra Arvid Holm är. Det är bra för honom individuellt, men pratar du för mycket om en målvakt under en hel säsong, för mig är det en indikator på att du lever mer på honom än är ett bra lag. Idag är Rögle starkast i sitt fem mot fem-spel.



Vilka svagheter kan du se i Rögles spel?

– Rögle går väldigt hårt fram. Det är gasen i botten och när man plockar fram många pjäser kan man öppna upp sig för kontringar bakåt. Jag tror att det här är något man är medvetna om och är med på.

– Man spelar mycket med att sätta press på motståndarna högt upp i banan. Då blir det, som sagt var, att det öppnar upp sig bakåt. Det är väl också en nyckel för motståndarna. Att spela förbi första pressen och ta puckarna framåt för då kan du spela på mer is än vanligt.

– Sedan åker Röglespelarna fort och backcheckar bra hemåt. I och med det hårda jobbet brukar man kunna åka hemåt och reparera det som kan bli en svaghet.

Hyllningen: ”En av seriens bästa backar”

Du var inne på det själv, Calle Själins utveckling den här säsongen, hur ser du på den?

– Han har varit riktigt bra och en av seriens bästa backar. Förra säsongen tyckte jag inte alls att han var på den här nivån. Visst han var skadad, vilket satte käppar i hjulet för honom.

– Under 35 matcher förra säsongen gjorde han nio poäng. Den här säsongen har han på 13 matcher gjort nio poäng. Nu bedömer jag faktiskt inte Calle bara utefter poängen utan sett till det spelmässiga.

– Han spelar med en självklarhet, får ta väldigt mycket ansvar där ute och har bara spelat en match under 20 minuter den här säsongen. Det visar på vilken kvalité han håller. Han fått ett stort förtroende och har verkligen tagit det.



Ser du någon annan spelare i Rögle som har överraskat på dig inledningsvis?

– Det är Zaar. Han missade hela förra säsongen. Nu har han kommit tillbaka och är på den här nivån (Toppas Rögles poängliga med fem mål och totalt elva poäng). Det var faktiskt inte något jag såg komma. Jag trodde att det skulle ta längre tid för honom att komma in i det igen.

– Jag tänker också att det här spelet Rögle spelar passar honom bättre. Zaar är duktig på skridskorna, gillar att kommande i en flygande fart och nu får han göra det.

Mark Friedman har varit en lyckad injektion i Rögle. Foto: Bildbyrån/Mathilda Schuler.

En som låtit höra om sig som en skicklig hockeyspelare, men också en spelare som gillar att provocera är Mark Friedman, vad tror du hans intåg i Rögle betytt för laget?

– Jag gillar spelare som sticker ut och tar plats. Det ger ett värde för oss medialt, men också för sporten och att motståndarfansen ska ha någon att störa sig på. Visst kan man passera någon gräns när man åker förbi motståndarbåset och gör lite gester. Jag har gjort samma sak så jag har svårt att klandra honom.

– Friedman har varit nyttig för Rögle inledningsvis. Det är många skolpojkar som rättar in sig i ledet och gör allt rätt. Sedan har Rögle Friedman som kan gå åt andra hållet.

– Det kan vara befriande för gruppen att han kan ta den uppmärksamheten. Att motståndarna lägger mer energi på honom. Att han har den dimensionen i sig själv och sitt spel.

– Han är nyttig för Rögle ur många aspekter. Först och främst är han en duktig hockeyspelare. Sedan har han den här räven bakom örat och gillar att krypa in under skinnet på motståndarna. Friedman har blivit lite av Ängelholmarnas kelgris.



När tror du Rögle får ställa in sin första SM-buckla i sitt prisskåp?

– Det är många bra lag och små marginaler hela vägen fram, men det kan absolut hända under Dan Tangnes kontraktstid sett till vad han gjort med laget redan nu. Rögle är idag ett fyrakedjorslag som slår med en bredd och det är något du behöver ha för att gå långt, avslutar Almen Bibic.

