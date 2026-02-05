Succén fortsätter för 10-kullen – debutanterna avgjorde

2010-kullen är fortsatt obesegrade på landslagsnivå. Under torsdagen klev tre debutanter fram och säkrade 3–2 mot Finland.

Otto Berggren (Frölunda) och Joakim Dahl (Flemingsberg) sänkte Finland tillsammans med Sixten Nilson (Täby). Foto: Bildbyrån (montage).

9–4, 5–4 och 6–1.

När U16-landslaget, med spelarna födda 2010, hade avslutat sin första samling var detta resultatraden. Tre av tre möjliga segrar mot Finland. En bedrift som faktiskt var smått historisk då man blev första grupp på tio år att vinna alla sina matcher i första finnkampen.

Idag, torsdag, när man inledde en 5‑nationsturnering i Tjeckien, var det dags igen.

Finland stod återigen för motståndet, och även denna gång var det de svenska talangerna, med förbundskapten Nils Ekman, som gick vinnande ur det hela. Nu med 3–2. Det som gör det ännu mer imponerande är att tolv spelare är helt nya till denna samling. Varav två blev de stora hjältarna.

– Att vi byter ut mer än halva truppen beror inte på något missnöje, utan på att det finns väldigt många spelare som förtjänar att få pröva på internationell ishockey, förklarade Ekman inför.

Debutanterna avgjorde för Sverige

Flemingsbergs Joakim Dahl var uttagen till december-matcherna, men fick då lämna återbud. Nu fick han debutera i blågult, och visade direkt varför Brynäs valt att plocka in honom från och med nästa säsong.

1–0 kom med tolv sekunder kvar av första perioden när Malmös Casper Scherstén, även han i debuten, spelade fram. Finland kvitterades sedan i andra perioden, i powerplay, innan U16-landslaget svarade. Denna gång var det en annan debutant i Sixten Nilson (Täby) som hittade nät.

Det skulle dock inte bli Nilsons enda mål i matchen.

Tio minuter efter första jublet rann 15-årige sonen till Patrik Nilson, igenom finska försvaret och vände upp 3–1. I och med en sen reducering från Finland blev detta även avgörande.

Otto Berggren (Frölunda) vaktade målet och räddade 22 av 24 möjliga puckar. Även han gjorde debut.

