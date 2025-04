U17-landslaget öppnade turneringen i Chomutov med en seger mot Finland. Men under skärtorsdagen föll svenska Team 17 med 3-2 mot Schweiz efter förlängning.

U17-landslaget är i Chomutov, Tjeckien, och spelar.

Foto: Aron Broman / Bildbyrån.

Sverige inledde femnationers-turneringen i Tjeckien på bästa sätt under gårdagen med en 5-3-seger mot Finland. Under torsdagen stod sedan Schweiz för motståndet, ett motstånd som Sverige besegrade med 8-3 tidigare under säsongen.

Men nu blev det alltså förlust för Team 17.

Det var länge en mållös match men i mitten av den andra perioden var det Schweiz som spräckte nollan. Tidigt i den tredje perioden kom Sverige tillbaka in i matchen när Örebros Elton Hermansson pricksköt in 1-1 i ett flygande anfall från högerkanten.

Men Schweiz svarade snabbt och återtog ledningen bara 34 sekunder senare. Team 17 stod däremot återigen för ett snabbt svar och kvitterade till 2-2 19 sekunder senare. Den här gången var det Färjestads Isak Holtet som hittade nät. Det var också hans första landslagsmål i karriären.

Något mer mål under ordinarie tid blev det däremot inte. Istället gick matchen till förlängning. Där klev Raphael Achermann fram för Schweiz och gjorde 3-2.

Douglas Nilsson var den som fick chansen mellan stolparna för svensk del.