JVM-aktuella svenskens galna säsongspremiär

Torkel Jennersjö fick en drömstart på säsongen.

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Förra säsongen blev det 28 poäng på 52 matcher i Blainville-Boisbriand Armada för Torkel Jennersjö. Nu väntar en ny säsong i QMJHL i svensken.

Under sommaren var forwarden med och spelade i World Junior Summer Showcase för Juniorkronorna. Under de senaste åren har det blivit hela 55 matcher för juniorlandslagen och 18-åringen är högaktuell för Junior-VM senare under säsongen.

Nu har han också fått en pangstart på säsongen.

Torkel Jennersjö fick drömstart på säsongen

I nattens premiär mellan Blainville och Val-d'Or Foreurs klev svensken fram rejält. Han satte både 1-0 och 2-0 i matchen. Det svängde sedan rejält och inför tredje perioden var ställningen 4-3 till Blainville. Då klev Torkel Jennersjö fram återigen och gjorde 5-3 innan han även avslutade målskyttet med sitt 7-3-mål.

Därmed fick den unge spelaren från Ekerö en drömstart på säsongen.

Till nästa säsong ska den tidigare leksingen spela på college men nu väntar först en hel säsong i QMJHL. Det återstår nu att se hur han kan följa upp sina fyra mål i premiären.