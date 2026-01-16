U18-VM-spelarna uttagna i U16-landslaget

Tilia Lindgren och Moa Stridh spelar just nu U18-VM för Sverige. Sedan väntar ett nytt landslagsuppdrag – med U16-landslaget.

Moa Stridh går direkt från U18-VM till U16-landslaget.

Foto: Michael Erichsen / Bildbyrån.

Just nu är de nyckelspelare för Sverige i jakten på en medalj i U18-VM. Tilia Lindgren leder den svenska poängligan samtidigt som Moa Stridh har gjort tre mål på fyra matcher. När turneringen är slut väntar sedan ett nytt landslagsuppdrag för duon. Då har det nämligen blivit dags att spela med sitt ”egna” landslag.

De båda spelarna kommer att vara med i U16-landslagets samling i Vierumäki. Där väntar trippla landskamper mot Finland i början av februari.

I laget finns även flera framstående spelare från årets TV-puck. Inte minst Tilda Wigg och Hilla Ytfeldt som var framstående i Dalarna. Hon har dessutom sällskap av lagkamraterna Ines Sundnäs Grillfors och Alva Nissas som var ett av turneringens bästa backpar.

— Vi vill sätta strukturen i spelet utan puck redan från start. Den strukturen går som en röd tråd genom alla landslag, från Team 16 via Team 18 och upp till Damkronorna. Och så ska vi ha förbaskat roligt – det är viktigt, säger Morgan Johansson.

Hela truppen

Målvakter

30 Sandra Gustavsson, Karlskrona HK

35 Alva Hansen, Brynäs IF

Backar

2 Alice Hellerstedt, HV71

3 Nowa Hultin, HV71

4 Felicia Luukkonen, Frölunda HC

5 Alva Nissas, Leksnads IF

6 Vera Svedung, Frölunda HC

7 Ines Sundnäs Grillfors, Mora IK

8 Lova Virtanen, IF Mölndal Hockey

Forwards

10 Moa Stridh, Frölunda HC

11 Hedvig Augustsson, Partille HK

12 Li Eliasson, Kiruna IF

14 Malou Hassinen, AIK

15 Tindra Medin, Mariestad BoIS HC

16 Sally Medin, Värnamo GIK

17 Tilia Lindgren, IF Björklöven

18 Ella Mossberg, Lund Giants HC

19 Freja Smith, Djurgårdens IF

20 Tilda Wigg, Leksands IF

21 Hilla Ytfeldt, Brynäs IF

22 Elvira Åström, Brynäs IF

Så spelar Sverige sina matcher

Onsdag 4 feburari

16.00 Finland-Sverige

Torsdag 5 feburari

16.00 Sverige-Finland

Fredag 6 februari

11.00 Finland-Sverige