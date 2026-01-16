U18-VM-spelarna uttagna i U16-landslaget
Tilia Lindgren och Moa Stridh spelar just nu U18-VM för Sverige. Sedan väntar ett nytt landslagsuppdrag – med U16-landslaget.
Just nu är de nyckelspelare för Sverige i jakten på en medalj i U18-VM. Tilia Lindgren leder den svenska poängligan samtidigt som Moa Stridh har gjort tre mål på fyra matcher. När turneringen är slut väntar sedan ett nytt landslagsuppdrag för duon. Då har det nämligen blivit dags att spela med sitt ”egna” landslag.
De båda spelarna kommer att vara med i U16-landslagets samling i Vierumäki. Där väntar trippla landskamper mot Finland i början av februari.
I laget finns även flera framstående spelare från årets TV-puck. Inte minst Tilda Wigg och Hilla Ytfeldt som var framstående i Dalarna. Hon har dessutom sällskap av lagkamraterna Ines Sundnäs Grillfors och Alva Nissas som var ett av turneringens bästa backpar.
— Vi vill sätta strukturen i spelet utan puck redan från start. Den strukturen går som en röd tråd genom alla landslag, från Team 16 via Team 18 och upp till Damkronorna. Och så ska vi ha förbaskat roligt – det är viktigt, säger Morgan Johansson.
Hela truppen
Målvakter
30 Sandra Gustavsson, Karlskrona HK
35 Alva Hansen, Brynäs IF
Backar
2 Alice Hellerstedt, HV71
3 Nowa Hultin, HV71
4 Felicia Luukkonen, Frölunda HC
5 Alva Nissas, Leksnads IF
6 Vera Svedung, Frölunda HC
7 Ines Sundnäs Grillfors, Mora IK
8 Lova Virtanen, IF Mölndal Hockey
Forwards
10 Moa Stridh, Frölunda HC
11 Hedvig Augustsson, Partille HK
12 Li Eliasson, Kiruna IF
14 Malou Hassinen, AIK
15 Tindra Medin, Mariestad BoIS HC
16 Sally Medin, Värnamo GIK
17 Tilia Lindgren, IF Björklöven
18 Ella Mossberg, Lund Giants HC
19 Freja Smith, Djurgårdens IF
20 Tilda Wigg, Leksands IF
21 Hilla Ytfeldt, Brynäs IF
22 Elvira Åström, Brynäs IF
Så spelar Sverige sina matcher
Onsdag 4 feburari
16.00 Finland-Sverige
Torsdag 5 feburari
16.00 Sverige-Finland
Fredag 6 februari
11.00 Finland-Sverige
