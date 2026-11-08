Efter tunga uttåget – Sverige avslutar med seger

Johan Roséns U17-landslag avslutar med seger sedan Oliver Hammerman blivit tvåmålsskytt.

Foto: Bildbyrån

Under veckan har U17 World Challenge, även känt som "inofficiella U17-VM" spelats i Kanada. Sverige inledde då med en straffseger mot Tjeckien , men därefter gick det tungt för killarna födda 2010.

Sverige förlorade först med hela 7-2 mot Kanada Vit i den sista gruppspelsmatchen. I kvartsfinal väntade sedan Kanada Röd och där blev det återigen en förkrossande förlust då kanadensarna vann med 6-1. Sverige blev därför utslagna ur turneringen efter storförlusten .

Även om man var utslagna spelades en sista placeringsmatch under natten där Sverige ställdes mot Finland i en kamp om femteplatsen. Där lyckades det svenska laget att repa sig och lämnar turneringen med en seger.

Sverige fick dock en tung start på matchen. Finland tog ledningen tidigt men det blev sedan en blågul vändning på 15 sekunder efter två snabba mål av Oliver Hammerman (Frölunda) och Wilson Boumedienne (Fargo Force, USHL). Därefter vände Finland på steken och ledde med 3-2 efter första perioden.

Mäktig vändning av Sverige mot Finland

I mittperioden kvitterade Joakim Dahl (Brynäs) till 3-3 men när Finland tog ledningen med 4-3 valde Sverige att byta målvakt. Manne Holmkvist (Skellefteå) utgick och Otto Berggren (Frölunda) klev in i kassen. Strax efteråt utökade dock Finland till 5-3.

Sedan stod Sverige för en mäktig vändning för att vinna matchen. Melker Wersäll (Djurgården) reducerade först och Isak Alvudd (HV71) såg sedan till att kvittera tillställningen. Innan periodens slut tog Sverige också ledningen med 6-5 sedan Oliver Hammerman gjort sitt andra mål i matchen.

Efter att ha vänt på matchen kunde Sverige också säkra segern i tredje perioden. Sigge Isaksson (Växjö) gjorde först mål för 7-5 innan Ted Burström (Frölunda) punkterade målfesten med ett mål i tom kasse. Sverige lämnar därmed Kanada med seger i sista matchen sedan man besegrat Finland med 8-5.

I natt spelades också finalen i U17 World Challenge där USA besegrade Tjeckien i finalen med 3-0.

Sverige – Finland 8–5 (2-3,4-2,2-0)

Sverige: Oliver Hammerman 2, Wilson Boumedienne, Joakim Dahl, Melker Wersäll, Isak Alvudd, Sigge Isaksson, Ted Burström.

Finland: Hannu Packalen, Valtti Maenpaa, Jesper Torkell, Elias Oksanen, Liius Nurmi.