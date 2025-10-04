Det var inte vilken ”freshman” som helst som debuterade i NCAA inatt.

Väntade draftettan Gavin McKenna klev av isen med två assist, och som 6–3-vinnare – tack vare svenske Kevin Reidler.

– Han är ett helt annat djur. Han ser spelet på ett helt unikt sätt, och är extremt snabb, säger tränaren Guy Gadowsky om McKenna, enligt NHL.com.

Gavin McKenna i Penn State-debuten, samt Kevin Reidler. Foto: AP Photo/Rick Scuteri och Bildbyrån/Maxim Thore.

En av de största värvningarna någonsin i den amerikanska collegeligan NCAA gjorde inatt sin debut. Spelaren är förstås Gavin McKenna, väntat draftetta till sommaren 2026, och slutresultatet blev givetvis en seger för hans Penn State University. Men det hela kom inte helt utan hjälp.



Med på isen för att göra sin egna debut i sitt nya lag fanns nämligen även Kevin Reidler. Den 21-årige svensken som lämnade AIK 2023 för att slå sig fram i USHL och NCAA.



Mötet med Arizona State slutade i en 6–3-seger efter ett hattrick av Matthew DiMarsico, men även 35 räddningar från just Reidler. En succéstart för burväktaren som endast gjorde åtta matcher för Nebraska-Omaha under 2024/25 – trots en succé i Dubuque Fighting Saints året dessförinnan som tog honom hela vägen till en plats i JVM.

”När han rörde pucken höll man andan”

Hur gick det då för matchens stora dragplåster, Gavin McKenna?



Jo, enligt motståndarnas coach, Greg Powers, såg han ut som en speciell spelare.



– Man kan se det. Det var hans första collegematch, och när han rörde pucken i offensiv zon höll man andan. Han är speciell. Han är ung. Han kommer att bli bättre och bättre för varje match. Jag tror att vi kommer att få se en ännu bättre insats från honom imorgon, säger Powers, enligt NHL.com.



Poängskörden blev två assist för 17-årige forwarden, född i december 2007.

Source: Gavin McKenna @ Elite Prospects



