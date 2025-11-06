Toppspelarna fortsätter leverera för Småkronorna
Marcus Nordmark och Småkronorna fortsätter att gå starkt. Djurgårdstalangen klev fram med 1+1 när Sverige vann med 4-1 mot Schweiz.
Småkronorna imponerade i Hlinka Gretzky Cup och tog sig hela vägen till en final. Då mycket tack vare att toppspelarna klev fram offensivt sett. I turneringen i Ulricehamn, som är den första samlingen sedan dess, har Sverige fortsatt att imponera.
Mot Schweiz kom nu nästa seger.
Örebros Ludvig Andersson gjorde 1-0 innan Max Isaksson fyllde på till 2-0. Schweiz reducerade sedan men det blev aldrig riktigt oroligt. Småkronorna gled ifrån till 4-1 genom mål av Ola Palme och Marcus Nordmark.
Återigen var det toppspelarna som klev fram för svensk del. Nordmark gjorde 1+1 i matchen samtidigt som Elton Hermansson stod för två assist. De båda har nu tillsammans gjort 34 poäng på åtta matcher i U18-landslaget den här säsongen. De båda leder också turneringens poängliga med fyra poäng på två matcher.
Kevin Törnblom stod i mål för Sverige och räddade 21 av 22 skott.
Sverige möter under lördagen Finland innan turneringen avslutas med en match mot USA på söndag.
Source: Sweden U18 (all) @ Elite Prospects
