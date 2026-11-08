Magnus Hävelid och Casper Juustovaara Karlsson fick jubla igen.

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Under veckan har Juniorkronorna genomfört de sista förberedelserna inför Junior-VM i Kanada som spelas nästa månad. Hemmaturneringen i Nyköping har agerat som det sista testet där spelarna får visa upp sig och bevisa att de ska ta plats i JVM-truppen.

Sverige har då imponerat rejält i JVM-genrepet. Juniorkronorna inledde med en 4-1-seger mot Slovakien innan man besegrade Schweiz med otroliga 9-2 . Under lördagen kom ännu en övertygande vinst i form av en 4-2-seger mot Finland . Under söndagen avslutade Sverige också hemmaturneringen – och då kom även fjärde raka segern.

Luleå-samarbete bakom första målet

Det blev dock en betydlig mer målsnål tillställning i dag. 0-0 stod sig efter den första perioden och det var först i den andra som islossningen kom. Där var det ett Luleå-samarbete som såg till att Juniorkronorna tog ledningen. Jakob Ihs Wozniak stod för en fin framspelning till Casper Juustovaara Karlsson som satte 1-0 bakom den tjeckiske målvakten.

2-0 kom några minuter senare. Viktor Klingsell höll sig framme och snodde åt sig pucken av en tjeckisk spelare och kom fri med målvakten. Klingsell fintade då bort målvakten och lade in Sveriges andra mål i matchen. Bara minuten efter 2-0-målet kom sedan ett bakslag för Juniorkronorna då backen Rocky Langvardt fick ett matchstraff för en eftersläng på Jakub Lev i Tjeckien. Langvardts klubba träffar Lev i huvudet och efter en domarkonferens var det färdigspelat för leksingen.

Fjärde raka segern för Juniorkronorna i Nyköping

Juniorkronorna lyckades dock döda av det långa boxplay-spelet och 2-0 stod sig in till den tredje perioden. Där lyckades sedan Tjeckien skapa en viss spänning genom att reducera och spräcka Isak Sörqvists nolla i Nyköping med drygt fyra minuter kvar att spela.

Det spelade dock ingen roll utan Sverige lyckades hålla undan för att vinna matchen med 2-1. Sörqvist i målet stod för en stark insats och räddade 34 av 35 skott i vinsten.

Sverige står alltså för en oerhört stark turnering inför JVM och vinner alla fyra matcher med hela 19-6 i målskillnad. Juniorkronorna har spelat bra överlag under säsongen då de vann tre av fyra matcher, och bara förlorade efter övertid mot Slovakien, i en turnering i Finland under sensommaren.

Sverige – Tjeckien 2–1 (0-0,2-0,0-1)

Sverige: Casper Juustovaara Karlsson, Viktor Klingsell.

Tjeckien: Jakub Lev.