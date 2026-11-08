Rocky Langvardt tvingas till en tidig dusch efter slashingen.

Foto: Michael Campanella/Bildbyrån & ExpressenTV/Skärmdump

Juniorkronorna har haft ett mycket fint genrep hemma i Nyköping inför Junior-VM. Under veckan har de svenska U20-killarna gått rent och vunnit alla tre matcherna mot Slovakien, Schweiz och Finland.

I dag avslutas också turneringen där Sverige ställs mot Tjeckien i en repris från fjolårets JVM-final. Där stod Juniorkronorna återigen för en stark insats och hade gått upp i en 2-0-ledning i andra perioden.

Sedan inträffade dock en uppmärksammad situation där Rocky Langvardt, till vardags i Leksand , fick matchstraff och tvingades lämna isen i JVM-genrepet.

Langvardt åkte upp med pucken i mittzonen men krokade sedan i Jakub Lev. Tjecken hakade upp Langvardt och när de båda gled mot sargen vände sig svensken sedan runt och svingade med sin klubba för att få loss Lev. Langvardts eftersläng innebär då att han träffar Jakub Lev i huvudet med sin klubba som faller till isen.

Domarna hade sedan en längre konferens för att diskutera situationen. Efter en tids diskussion kom domarna sedan fram till att Rocky Langvardt hade spelat klart. Backen fick nämligen ett matchstraff för "slashing" för tilltaget mot Jakub Lev.

Trots att Tjeckien fick spela fem minuter i powerplay lyckades Sverige stå emot och 2-0 stod sig in till pausen.

Matchen pågår!