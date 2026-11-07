Stjärnans nya show – när Juniorkronorna vinner igen

Eddie Genborg låg bakom det mesta för Juniorkronorna.

Foto: Joel Marklund/Bildbyrån

Juniorkronorna flyger fram i Nyköping som en del av det sista genrepet inför JVM nästa månad. Under veckan har Sverige först vunnit med 4-1 över Slovakien för att sedan besegra Schweiz med hela 9-2 i torsdags. När U20-killarna var tillbaka "in action" under lördagen, blev det ännu en övertygande seger.

Det blev en svensk drömstart mot Finland då det endast dröjde 4:26 minuter innan Juniorkronorna tog ledningen i Nyköping. Det var Liam Pettersson som fortsatte sin fina turnering genom att inleda målskyttet för de blågula, assisterad av Rocky Langvardt. Senare i perioden kom även 2-0 för Sverige då Eddie Genborg blev målskytt för tredje matchen i rad där Karl Annborn noterades för assisten.

I andra perioden kom ett 3-0-mål för svensk del när Gustav Hillström blev målskytt. Finland reducerade innan periodens slut men i den tredje kunde Sverige återigen göra mål för att införskaffa sig en tremålsledning. Det var Bosse Meijer som blev målskytt för att dryga ut ledningen till 4-1.

Finlands stortalang Oliver Suvanto snyggade till siffrorna sent med ett 4-2-mål vilket fastställde slutresultatet. Love Härenstam räddade 24 av 26 skott i vinsten när Juniorkronorna alltså tar tredje raka segern.

Matchens gigant var annars Eddie Genborg som återigen dominerade ute på isen. Timrå-forwarden, som var med och vann JVM-guld redan i fjol, stod för 1+2 i kvällens seger. Därmed är Genborg uppe på otroliga fem mål och åtta poäng (!) på tre matcher i Nyköping.

Juniorkronorna har nu alltså vunnit alla tre matcher så här långt och står på maximala nio poäng. Därmed har Sverige i princip redan säkrat turneringssegern. I morgon spelas den sista matchen i JVM-genrepet där Juniorkronorna möter Tjeckien i en repris från fjolårets JVM-final.

Sverige – Finland 4–2 (2-0,1-1,1-1)

Sverige: Liam Pettersson, Eddie Genborg, Gustav Hillström, Bosse Meijer.

Finland: Jesse Pärssinen, Oliver Suvanto.