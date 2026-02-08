Juniorkronorna inledde turneringen i Finland med dubbla vinster.

Men under lördagen blev det en 3-1-förlust mot Tjeckien för U19-landslaget.

Arvid Drott gjorde Sveriges enda mål i förlusten. Foto: Bildbyrån

Under veckan är Team 19/Juniorkronorna i Finland för spel i en femnationsturnering som en del av den första resan mot JVM 2027. De svenska 07-killarna inledde med en 8-1-seger mot Tyskland och följde sedan upp det med att besegra Schweiz med hela 6-1.

Men under lördagen åkte Sverige på en baksmälla.

Magnus Hävelids mannar ställdes mot Tjeckiens 07:or, i en repris på JVM-finalen för en månad sedan. Den här gången blev det revansch för tjeckerna.

Sverige förlorar mot Tjeckien

Trots att Sverige hade ett större spelövertag var det Tjeckien som drog det längsta strået. Tjeckien tog ledningen i första perioden innan Juniorkronorna lyckades kvittera. Djurgårdens Arvid Drott, som draftades av Florida Panthers förra sommaren, blev målskytt efter assist av Malmö-duon Isac Nilsson och Kalle Hemström.

Det var dock det enda målet som Sverige gjorde i matchen. Under tredje perioden kunde Tjeckien sätta 2-1 och sedan hålla undan för att vinna med 3-1 efter ett mål i tom kasse.

Juniorkronorna vann skotten med hela 35-17 men den tjeckiske målvakten Stanislav Zbanek storspelade och räddade 34 skott. Hugo Severgårdh (Djurgården) vaktade målet för Sverige och räddade 14 av 16 skott i förlusten.

Tjeckien avslutar nu turneringen i Finland med två vinster, 2-0 mot Tyskland och 3-1 mot Sverige, samt två förluster, 2-5 mot Finland och 0-2 mot Schweiz. Sverige å sin sida har en match kvar att spela då de ställs mot värdnationen Finland under söndagen.

Tjeckien – Sverige 3–1 (1-0,0-1,2-0)

Tjeckien: Tobias Vehovsky 2, Vit Macek.

Sverige: Arvid Drott.

Den svenska U19-truppen

Målvakter

Hugo Severgårdh, Djurgårdens IF

Isak Sörqvist, Luleå HF

Backar

Aron Dahlqvist, Brynäs IF

Hugo Hallin, MoDo Hockey

Theodor Hallquisth, Örebro HK

Victor Hedin Raftheim, Brynäs IF

Rocky Langvardt, Leksands IF

Oliwer Sjöström, Luleå HF

Tim Thomsson, Mora IK

Joe Wahlund, Färjestad BK

Forwards

Edwin Annerstedt, Timrå IK

Sid Boije, AIK

Milton Carpenhammar, Linköping HC

Linus Debou Rudslätt, Skellefteå AIK

Arvid Drott, Djurgårdens IF

Liam Elofsson, Frölunda HC

Philip Hemmyr, IF Björklöven

Kalle Hemström, IF Malmö Redhawks

Gustav Hillström, Brynäs IF

Viktor Klingsell, Skellefteå AIK

David Lövgren, Luleå HF

Isac Nilsson, IF Malmö Redhawks

Noel Skarby, HV71

Leo Sundqvist, Brynäs IF

Source: Sweden U19 (all) @ Elite Prospects