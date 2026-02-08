Efter storsegrarna – förlust för Juniorkronorna
Juniorkronorna inledde turneringen i Finland med dubbla vinster.
Men under lördagen blev det en 3-1-förlust mot Tjeckien för U19-landslaget.
Under veckan är Team 19/Juniorkronorna i Finland för spel i en femnationsturnering som en del av den första resan mot JVM 2027. De svenska 07-killarna inledde med en 8-1-seger mot Tyskland och följde sedan upp det med att besegra Schweiz med hela 6-1.
Men under lördagen åkte Sverige på en baksmälla.
Magnus Hävelids mannar ställdes mot Tjeckiens 07:or, i en repris på JVM-finalen för en månad sedan. Den här gången blev det revansch för tjeckerna.
Sverige förlorar mot Tjeckien
Trots att Sverige hade ett större spelövertag var det Tjeckien som drog det längsta strået. Tjeckien tog ledningen i första perioden innan Juniorkronorna lyckades kvittera. Djurgårdens Arvid Drott, som draftades av Florida Panthers förra sommaren, blev målskytt efter assist av Malmö-duon Isac Nilsson och Kalle Hemström.
Det var dock det enda målet som Sverige gjorde i matchen. Under tredje perioden kunde Tjeckien sätta 2-1 och sedan hålla undan för att vinna med 3-1 efter ett mål i tom kasse.
Juniorkronorna vann skotten med hela 35-17 men den tjeckiske målvakten Stanislav Zbanek storspelade och räddade 34 skott. Hugo Severgårdh (Djurgården) vaktade målet för Sverige och räddade 14 av 16 skott i förlusten.
Tjeckien avslutar nu turneringen i Finland med två vinster, 2-0 mot Tyskland och 3-1 mot Sverige, samt två förluster, 2-5 mot Finland och 0-2 mot Schweiz. Sverige å sin sida har en match kvar att spela då de ställs mot värdnationen Finland under söndagen.
Tjeckien – Sverige 3–1 (1-0,0-1,2-0)
Tjeckien: Tobias Vehovsky 2, Vit Macek.
Sverige: Arvid Drott.
Den svenska U19-truppen
Målvakter
Hugo Severgårdh, Djurgårdens IF
Isak Sörqvist, Luleå HF
Backar
Aron Dahlqvist, Brynäs IF
Hugo Hallin, MoDo Hockey
Theodor Hallquisth, Örebro HK
Victor Hedin Raftheim, Brynäs IF
Rocky Langvardt, Leksands IF
Oliwer Sjöström, Luleå HF
Tim Thomsson, Mora IK
Joe Wahlund, Färjestad BK
Forwards
Edwin Annerstedt, Timrå IK
Sid Boije, AIK
Milton Carpenhammar, Linköping HC
Linus Debou Rudslätt, Skellefteå AIK
Arvid Drott, Djurgårdens IF
Liam Elofsson, Frölunda HC
Philip Hemmyr, IF Björklöven
Kalle Hemström, IF Malmö Redhawks
Gustav Hillström, Brynäs IF
Viktor Klingsell, Skellefteå AIK
David Lövgren, Luleå HF
Isac Nilsson, IF Malmö Redhawks
Noel Skarby, HV71
Leo Sundqvist, Brynäs IF
Source: Sweden U19 (all) @ Elite Prospects
