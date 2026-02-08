Prenumerera

Efter storsegrarna – förlust för Juniorkronorna 

Robin Olausson
Juniorkronorna inledde turneringen i Finland med dubbla vinster.  
Men under lördagen blev det en 3-1-förlust mot Tjeckien för U19-landslaget.  

Arvid Drott. Magnus Hävelid. Juniorkronorna.
Arvid Drott gjorde Sveriges enda mål i förlusten. Foto: Bildbyrån 

Under veckan är Team 19/Juniorkronorna i Finland för spel i en femnationsturnering som en del av den första resan mot JVM 2027. De svenska 07-killarna inledde med en 8-1-seger mot Tyskland och följde sedan upp det med att besegra Schweiz med hela 6-1.  

Men under lördagen åkte Sverige på en baksmälla.  

Magnus Hävelids mannar ställdes mot Tjeckiens 07:or, i en repris på JVM-finalen för en månad sedan. Den här gången blev det revansch för tjeckerna.  

Sverige förlorar mot Tjeckien

Trots att Sverige hade ett större spelövertag var det Tjeckien som drog det längsta strået. Tjeckien tog ledningen i första perioden innan Juniorkronorna lyckades kvittera. Djurgårdens Arvid Drott, som draftades av Florida Panthers förra sommaren, blev målskytt efter assist av Malmö-duon Isac Nilsson och Kalle Hemström.  

Det var dock det enda målet som Sverige gjorde i matchen. Under tredje perioden kunde Tjeckien sätta 2-1 och sedan hålla undan för att vinna med 3-1 efter ett mål i tom kasse.  

Juniorkronorna vann skotten med hela 35-17 men den tjeckiske målvakten Stanislav Zbanek storspelade och räddade 34 skott. Hugo Severgårdh (Djurgården) vaktade målet för Sverige och räddade 14 av 16 skott i förlusten.  

Tjeckien avslutar nu turneringen i Finland med två vinster, 2-0 mot Tyskland och 3-1 mot Sverige, samt två förluster, 2-5 mot Finland och 0-2 mot Schweiz. Sverige å sin sida har en match kvar att spela då de ställs mot värdnationen Finland under söndagen.  

Tjeckien – Sverige 3–1 (1-0,0-1,2-0) 

Tjeckien: Tobias Vehovsky 2, Vit Macek.  
Sverige: Arvid Drott.  

Den svenska U19-truppen 

Målvakter 

Hugo Severgårdh, Djurgårdens IF 
Isak Sörqvist, Luleå HF 

Backar 

Aron Dahlqvist, Brynäs IF 
Hugo Hallin, MoDo Hockey 
Theodor Hallquisth, Örebro HK 
Victor Hedin Raftheim, Brynäs IF 
Rocky Langvardt, Leksands IF 
Oliwer Sjöström, Luleå HF 
Tim Thomsson, Mora IK 
Joe Wahlund, Färjestad BK 

Forwards 

Edwin Annerstedt, Timrå IK 
Sid Boije, AIK 
Milton Carpenhammar, Linköping HC 
Linus Debou Rudslätt, Skellefteå AIK 
Arvid Drott, Djurgårdens IF 
Liam Elofsson, Frölunda HC 
Philip Hemmyr, IF Björklöven 
Kalle Hemström, IF Malmö Redhawks 
Gustav Hillström, Brynäs IF 
Viktor Klingsell, Skellefteå AIK 
David Lövgren, Luleå HF 
Isac Nilsson, IF Malmö Redhawks 
Noel Skarby, HV71 
Leo Sundqvist, Brynäs IF 

Source: Sweden U19 (all) @ Elite Prospects

