Juniorkronorna som stack ut i premiären

Jakob Ihs-Wozniak stack ut i Sveriges förlust.

Foto: Tobias Sterner/Bildbyrån

Den här texten publicerades ursprungligen på dailyfaceoff.com och har översatts till svenska.

Den första dagen av World Junior Summer Showcase 2026 är över, där Finland och USA Blue, under söndagen, stod för övertygande segrar i Windsor, Ontario.

Finländarna kom flygande ut i första perioden, med Jeremi Virtanen som öppnade målskyttet redan efter 22 sekunder. Aapo Vanninen, Aapo Katavisto och Jere Somervuori gjorde alla mål innan första periodens slut, vilket gav Finland en imponerande fyrmålsledning. Finnarna gjorde inga fler mål, men Brent Solomon fick in amerikanernas enda träff halvvägs genom matchen. Det räckte inte för att vända matchbilden, och Finland vann till slut med 4–1.

Det andra amerikanska laget, USA Blue (ironiskt nog i vita tröjor, medan USA White spelade i blått), drog ihop en övertygande seger med 6–1. Ethan Wyttenbach ledde anfallsspelet med tre assist, medan Carter Sanderson stod för en hattrick i en framträdande insats. Andra målskyttar var Wyatt Cullen, Mikey Berchild och Brooks Rogowski, medan Theo Stockselius svarade för Sveriges enda mål.

Här är en titt på de bästa spelarna från WFCU Centre i Windsor, under dag ett:

Finland 4, USA White 1

#1 Jester Rossi, Målvakt: Rossi har använts sparsamt i internationella sammanhang under det senaste halva decenniet, men har aldrig representerat Finland i ett större internationellt evenemang. Idag var en fin prestation av Rossi, som gjorde flera viktiga räddningar vid boxplay och en ännu större räddning på en chans från J.P. Hurlbert i första perioden. Han är ingen stor målvakt, men han rör sig bra, slåss hårt och följer skotten från sida till sida mycket effektivt.

#12 Aapo Katavisto, Forward: Katavisto hade en assist på öppningsmålet och sedan gjorde han 3–0 med ungefär åtta minuter kvar av första perioden. Han spelade med enorm fart och var en av få finländare som konsekvent kunde ta sig in i målfarliga zoner. Jag har tyckt om honom ganska mycket de senaste åren; han är inte flashig, men han arbetar hårt. Jag tror han passar bäst som framför-mål-forward, och även om han inte är stor är han halkig.

#20 Jeremi Virtanen, Center: Virtanen gjorde mål på den första skiftet och nästan igen några minuter senare. Detta var en stor insats av den 18-årige, som inte valdes i NHL-draften 2026 efter ett blekt år med TPS. I internationella sammanhang tyckte jag att han imponerade vid tillfällen förra året, så det var trevligt att se honom leverera med sin fart och sitt skott på Finlands förstakedja idag. Han är en hård arbetare, och det visades fullt ut idag.

#15 Teddy Mutryn, Center (San Jose Sharks): Det här var en solid första insats av Mutryn, som bar upp en stor del av det amerikanska målet. Mutryn är en hårt arbetande tvåvägsspelare som effektivt jagar puckar och vinner de flesta av sina dueller längs sargen. Han kommer inte att imponera med sin skicklighet, men om han tar sig in i USAs trupp kan det vara i en mer defensiv energispelarroll.

#20 J.P. Hurlbert, Forward (Detroit Red Wings): USAs forwardsgrupp var en katastrof idag, men jag gillade Hurlberts insats. Han var en av de få som verkade attackera varje skift med syfte, och han hade en fin möjlighet tidigt i första perioden. Även sent i skiften kändes det som om han attackerade lite mer än vad vi brukade se från honom i WHL — han vet att han måste vara irriterande för att vara fullt effektiv. Jag tyckte han gjorde ett imponerande jobb med att göra sig påmind varje gång han gick in i anfallszonen.

Sverige 1, USA Blue 6

#11 Jakob Ihs Wozniak, Forward (Vegas Golden Knights): Ihs-Wozniak kan vara lite frustrerande att titta på på grund av varierande insatsnivå. Men ingen förnekar hans råa talang, särskilt i internationella sammanhang. Han gjorde inget mål idag, men han hade några utmärkta chanser på bra avslut från nära håll. Ihs-Wozniak bör fylla rollen som målskytt i huvudturneringen, men svenskarna behöver att han höjer nivån förr snarare än senare i Windsor.

#15 Alexander Command, Center (New Jersey Devils): Command spelade en smart, kalkylerad match, precis som förväntat. Det finns inget så speciellt med fart eller skicklighet i hans spel; istället handlar det om sakerna bortom pucken och hur han sällan förlorar en duell. Det är vad som gör honom så värdefull i ett lag som detta — han är helt enkelt väldigt smart och blir sällan påkommen med att försöka göra för mycket.

#18 Theo Stockselius, Center (Calgary Flames): Stockselius gjorde Sveriges enda mål och hade sedan ytterligare ett par fina chanser. Han är en stark powerforward som ger motståndarna väldigt lite att arbeta med, men han är också stark defensivt. Jag tycker mest om hans spel nära målet, och det verkar som om han är lite snabbare än jag minns från hans draft. Calgary har en bra spelare här.

USA Blue

#7 Mikey Berchild, Forward (Carolina Hurricanes): Berchild hade ett mål och en assist i tredje perioden för att hjälpa till att avgöra matchen. Han är en skicklig ytterforward som inte gör så mycket fysiskt arbete, men som har fart och skicklighet att ta sig in i målskyttezoner. Många av Berchilds passningar var smarta, snabba beslut som få spelare i hans storlek verkar dra av rutinmässigt. Men det är det som gör honom till en intressant prospekt. Carolina satsar alltid högt på skicklighet, och detta är ett av deras bästa exempel på det på sistone.

#12 Ethan Wyttenbach, Forward (Calgary Flames): I efterhand var det ett misstag att inte ta med den kreative ytterforwarden för ett år sedan av amerikanerna. Jag ser inte det hända igen i år, särskilt om han fortsätter ha ett starkt läger. Han hade tre assist i denna match samtidigt som han dominerade spelet genom mitten av isen. Jag tycker om hans fart och rinksinne, och jag tror att han har den allmänna talangen för att vara mycket nyttig i huvudtruppen om några månader. Jag kan se honom ha en insats på Ryker Lee-nivå under sommarens turnering för att förbättra sina chanser att ta en plats i truppen i december.

#29 Carter Sanderson, Forward (Pittsburgh Penguins): Det är svårt att slå en match med tre mål. Sanderson är långtifrån garanterad en plats i sluttruppen, men han gav ett så bra första intryck man kan begära. Sanderson tillbringade mycket tid runt målet och letade efter lösa puckar och returer för att skapa anfall. Vi får se om han tar en plats i huvudlaget i en energispelarroll, men idag var en utmärkt start.

#57 Brooks Rogowski, Center (Vancouver Canucks): Jag vet att Rogowskis mål var lite tur, men hans fantastiska helhetsprestation var det inte. Det här är en kille som vet vilken typ av roll han behöver spela hela tiden och som gör allt som krävs för att det ska fungera. Han är utmärkt runt målet. Han gör ett fantastiskt jobb med att använda sin stora kropp för att vinna de flesta av sina dueller. Rogowski är svår att slå defensivt och enastående vid tekningarna. Jag har ingen tvekan om att han kommer att få en plats i en botten- sex-roll för USA.

#38 Wyatt Cullen, Center (Nashville Predators): Cullen var USAs bästa spelare tidigt i matchen och hade den primära assisten på det första målet som bevis. Jag tyckte att han gjorde en massa bra spel i övergångarna och hans tvåvägsspel var exceptionellt starkt. Det löste sig för honom sent i tredje perioden, när han rusade från sin egen zon för att avsluta ett snyggt sambandsspel och göra 5–1. Det råder inget tvivel om att han kommer att bli en topp-sex-spelare i den amerikanska truppen när turneringen avgörs på riktigt, men idag var en utmärkt start.