Seger för Juniorkronorna – efter Björcks dubbel

Juniorkronorna inleder sitt JVM-genrep i Slovakien på bästa sätt. Siffrorna skrevs till hela 6–1 i onsdagsmötet med Schweiz efter två powerplay-mål av Viggo Björck.

Viggo Björck och Liam Danielsson jublar under 6–1-segern mot Schweiz (vänster). Foto: SvenskHockeyTV och Bildbyrån.

Det dröjde 18 minuter innan Juniorkronorna fick jubla i 5-nationsturnering i Piestany, men därefter rasade målen in.



Samlingen, som är den sista innan Junior-VM i St Paul, Minneapolis, inleddes med en 6–1-seger mot Schweiz efter att hela fyra puckar trillat in i mittenperioden. Två av dessa kom från underårige Viggo Björcks klubba (Djurgården) – båda i powerplay efter läckra framspelningar av Liam Danielsson (Örebro).



Efter detta fortsatte den tunga dagen för Elijah Neuenschwander och Schweiz.



Även till 4–0 var det Liam Danielsson som stod för framspelningen. Då i en spelvändning där Milton Gästrin (MoDo) fick pucken till sig helt ren i slottet. 5–0 kom från HV71-backen Viggo Gustafsson via ett läckert skott i det bortre krysset.



Med en bekväm ledning dröjde det sedan till 57:e matchminuten innan resultattavlan visade 6–0 för Sverige. Även då var det Viggo Gustafsson som pricksköt och jublade.



William Håkansson (Luleå) var den som inledde målskyttet i första perioden med ett skott från blålinjen.

Love Härenstam fick inte hålla nollan

Magnus Hävelid och hans Sverige såg ut att gå mot en perfekt turneringsstart i Slovakien, men med 16 sekunder kvar att spela spräcktes nollan för Love Härenstam (Södertälje) då Niklas Aebli släpptes in på den farliga ytan. I övrigt motade målvakten 18 skott på mål.



Viggo Björck tog emot pris som matchens spelare i Sverige efter slutsignal.



Härnäst möter Juniorkronorna Slovakien, 6 november, 17.00.



Schweiz – Sverige: 1–6 (0–1, 0–4, 1–1)

Schweiz: Niklas Aebli.

Sverige: William Håkansson, Viggo Björck (2), Milton Gästrin, Viggo Gustafsson (2).