HV-löftet debuterar – i sista landslagssamlingen

Team 17 herr blir snart U18-landslaget.

I sista samlingen tillsammans på Team 17-nivå tillkommer tre nya namn.

– Det känns alltid lite speciellt när det är säsongens sista samling, säger Thomas Paananen, förbundskapten i ett pressmeddelande.

Adam Anborn, HV71, i TV-pucken med Småland. Foto: Sara Damne / BILDBYRÅN / kod SD / SD0023

Team 17-landslaget går mot sin sista samling tillsammans – innan laget går över till U18-nivå. Då får tre debutanter chansen att visa upp sig. Bland annat är det den yngre i Leksands talangfulla brödraduo Langvardt, nämligen Elvis, som får chansen. Även MoDo-backen Rasmus Sahlman och målvakten Adam Annborn får chansen. HV71-målvakten är lillebror till Karl Annborn, A-lagsback i HV.

16-åringen får därmed begå debut på Team 17-nivå. Till vardags spelar han för HV71:s U18-lag men har även gjort en match för Dalens U20-lag under säsongen.

Trion ingår alltså i truppen som reser till finska Seinäjoki 16-19 april för en femnationers-turnering.

– Det känns alltid lite speciellt när det är säsongens sista samling. Tittar man tillbaka var vi startade i augusti så har vi tagit väldigt stora steg framåt, och många spelare har växt under säsongens gång. Till den här samlingen har vi med oss tre spelare som gör sina landslagsdebuter, samt en underårig som inte varit med oss tidigare, säger Thomas Paananen, förbundskapten för Team 17 herr och fortsätter:

Här är hela truppen

Målvakter

1 Adam Annborn, HV71

30 Vilmer Forsberg Salén, Södertälje SK

Backar

3 Ellioth Lahtinen, Brynäs IF

4 Rasmus Sahlman, MoDo Hockey

5 Theo Berggren, Bofors IK Karlskoga

7 Douglas Johnsson, Skellefteå AIK

8 Olle Törnqvist, Örebro HK

20 Tom Bjurman, Färjestad BK

25 Elvis Langvardt, Leksands IF

Forwards

10 Dorian Eklund Aspe, Djurgårdens IF

11 Wiggo Forsberg, Frölunda HC

12 Ludvig Vestman, Skellefteå AIK

14 Milan Sundström, MoDo Hockey

15 Vilgot Nygren, Färjestad BK

16 Benjamin Nyström, Luleå HF

17 Mio Forssell, Skellefteå AIK

19 Loui Karlsson, Leksands IF

21 Olle Willén, Karlskrona HK

22 Alfred Nordén, HV71

24 Noel Nord, Leksands IF

28 Lucas Roynezon, Örebro HK

29 Charlie Kalldin, Frölunda HC