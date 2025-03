Här ryker coacherna ihop i juniorligan

Söndagskvällens bjöd på drama i den kanadensiska juniorligan OHL.

Erie Otters vann med 7–2 mot Peterborough Petes – efter bråk mellan båda coacherna.

Det svenske målvaktslöftet, Noah Erliden, hade första parkett till söndagens udda bilder i OHL.



I den andra perioden mellan 19-åringens Erie Otters och Peterborough Petes började nämligen coacherna, Kris Mallette och Rob Wilson, att bråka. Tränarna stod ansikte mot ansikte vid 3–0-läget i matchen och behövde separeras av sina assisterande.



Det hela uppstod efter att Eries Alex Messier gett sig efter Francis Parish i Peterborough direkt efter en tekning. Coacherna började med att skrika på varandra, innan Messier även han tog sig in i bråket för att försöka få tag på andra lagets coach. Både Mallette och Wilson skickades ut i omklädningsrummet efter incidenten. Även spelarna Messier och Grayden Strohack hade spelat klart.



För Kris Mallette var detta en av hans första matcher vid rodret i Erie Otters. Detta då laget sparkade Stan Butler förra månaden.



Matchen slutade 7–2 till Otters. Den tidigare JVM-aktuelle, Noah Erliden, satt på bänken som andremålvakt.



Se händelsen nedan.

Here's a look at the altercation in between the benches from the Petes/Otters game this afternoon. #OHL #PETES pic.twitter.com/of1kPVT892