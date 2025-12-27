Bryter med tränaren – profilen tar över

Hans Särkijärvi, 68, är tillbaka i båset igen.

Visby/Roma bryter med tränaren Fredrik Mälberg – och plockar tillbaka ”Säcken” som ny huvudtränare.

Hans Särkijärvi kliver in hos Visby/Roma igen. Foto: Magnus Lejhall/Bildbyrån

Visby/Roma har satsat de senaste åren för att kunna nå HockeyAllsvenskan. I fjol gick de hela vägen till semifinal där de blev utslagna av Troja-Ljungby som sedan tog den allsvenska platsen. Därefter har Gotlandsklubben fortsatt satsa för att kunna slåss om avancemang den här säsongen.

Men Visby/Roma har haft en kämpig första halva av säsongen. De har haft en lång skadelista och sedan har resultaten även sviktat. Därför ligger klubben just nu utanför topp sex i Hockeyettan Södra med 36 poäng på 19 matcher. Nu väljer klubben att göra en förändring i båset och Fredrik Mälberg, som plockades in inför årets säsong, lämnar med omedelbar verkan.

”Beslutet grundar sig i en samlad bedömning av situationen, där en utmanande social situation för Fredrik har varit en bidragande faktor, men inte den enda. I kombination med de justeringar och vägval föreningen ser behov av att göra inför återstoden av säsongen har parterna kommit fram till att detta är den bästa lösningen för båda parter. Beslutet är inte sportsligt motiverat”, skriver Visby/Roma på sin hemsida.

Hans Särkijärvi är tillbaka i Visby/Roma

Som ersättare till Mälberg plockar Visby/Roma in ett välbekant ansikte. Det är nämligen Hans Särkijärvi som återvänder till klubben och tar över som coach igen. 68-åringen var tränare för Visby/Roma under sex säsonger mellan 2019 och 2025 innan han valde att kliva av i våras. Men nu gör ”Säcken” alltså comeback i båset igen.

– Det är aldrig optimalt att byta tränare mitt under säsong, och under mina 20 år i klubben har det bara skett vid ett tillfälle tidigare. Utifrån den situation som uppstått känns det ändå tryggt att få in en mycket erfaren coach som känner både klubben och stora delar av laget. Det skapar goda förutsättningar för en så smidig övergång som möjligt. Jag är både glad och tacksam att ”Säcken” kliver in med kort varsel. Parallellt har vi nu även inlett arbetet med en långsiktig tränarlösning från och med säsongen 2026/2027 och framåt, säger sportchef André Lundholm.

Hans Särkijärvi är en stor tränarprofil i svensk ishockey. Han har bland annat tränat klubbar som Södertälje, Djurgården, Skellefteå, Linköping och MoDo under en lång karriär. Han förde då bland annat upp SSK till Elitserien 2001 samt gick upp till SHL med Djurgården 2014. Som spelare vann Särkijärvi två SM-guld, med Djurgården 1983 och med Södertälje 1985, samt spelade ett VM med Tre Kronor.

