Truppinventering: Tyringe – ”Vi har som mål att vi ska in i topp tio”

Säsongen är över för många, men silly season har bara börjat. I en fördjupande artikelserie inventerar Mikael Mjörnberg trupperna hos klubbarna i Hockeyettan, analyserar nuläget, reflekterar över vägarna framåt och snackar med de sportsligt ansvariga.

Idag, truppinventering i Tyringe.



– Vi har som mål att vi ska in i topp tio.



Efter en utmanande säsong med tidig tränarförändring och ett påfallande ungt lag landade Tyringe tillslut in på en 16e-plats i den tuffa söderserien. En ganska anspråkslös placering kan tyckas, men sätter man det i perspektiv var 25/26 föreningens bästa Hockeyettan-säsong sedan vintern 18/19 sett till hur många poäng man lyckades ta i seriespel.



Det gör att sportchefen Fredrik Arvidsson nu kan vara optimistisk. Han ska sätta ett nytt lag och han ska göra det med ambitionen att kunna lotsa Tyringe till slutspel säsongen 26/27.



Men hur ser förutsättningarna egentligen ut. Låt oss bryta ner och reflektera över Tyringes trupp och väg in i kommande säsong.

