Truppinventering: Surahammar – ”Jag har inte svart bälte i tålamod”

Säsongen är över för många, men silly season har bara börjat. I en fördjupande artikelserie inventerar Mikael Mjörnberg trupperna hos klubbarna i Hockeyettan, analyserar nuläget, reflekterar över vägarna framåt och snackar med de sportsligt ansvariga.

Idag, truppinventering i Surahammar.

Det har blivit något av ett stående skämt i ligan att Surahammar är klara med sitt lagbygge innan många av konkurrenterna ens kommit igång.

Avdelningen funny because it’s true.

Sportchefen Jörgen Mähler vet att han varken har pengarna eller de yttre förutsättningarna för att kunna attrahera spelare från de högre hyllorna och sitter därför inte och väntar på spelare som velar fram och tillbaka. Får han inte hugg på en gubbe går han efter nästa och har ambitionen att kunna ha satt en trupp färdig redan i maj för att sedan som den alltiallo han är kunna gå vidare och jobba med andra sysslor som måste hanteras inom föreningen.

En förutsättning för att kunna ha den inställningen till sitt lagbygge är att det finns en trogen kärna av spelare som stannar kvar år efter år. Många bestämmer sig tidigt för en fortsättning och därmed har man kunnat jobba mycket med kontinuitet enligt filosofin att det inte finns någon anledning att byta om man ändå inte kan attrahera de spetsigare pjäserna på marknaden.

Det har blivit något av en filosofi att knyta till sig spelare från division 2 eller marginaliserade roller i andra Hockeyettan-föreningar och se om de kan flyga i Surahammars miljö. Något som gjort att resultaten svajat lite upp och ner de senaste fem åren. Men krasst sett kan man ändå betrakta Surahammar som ett etablerat Hockeyettan-lag som varje år har möjlighet att nå slutspel.

Spelplanen ser inte ut att vara särskilt mycket annorlunda inför kommande säsong. Redan nu sitter man med en till tillnärmelsevis nästan full trupp och med bara några få ytterligare positioner att fylla.