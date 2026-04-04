Truppinventering: Borlänge – ”Vår utsikt upp mot Siljan har inte försämrats”

Säsongen är över för många, men silly season har bara börjat. I en fördjupande artikelserie inventerar Mikael Mjörnberg trupperna hos klubbarna i Hockeyettan, analyserar nuläget, reflekterar över vägarna framåt och snackar med de sportsligt ansvariga.

Idag, truppinventering i Borlänge.

Strategin framåt: ”Brobyggande till Leksand bör ingå”

Nuläget: ”En urstark start på silly season”

Önskvärda förlängningar – de riskerar att lämna.

Behov: ”Drömde länge om Leksand-veteranen”

Vem ska träna laget?

Masarna visade sig bli en av säsongens riktigt stora positiva överraskningar 25/26. Att laget kunde nå hela vägen upp på topp sex var kanske inte en megaskräll med tanke på den norra seriens beskaffenhet, men sättet man gjorde det på imponerade verkligen.

Borlänge bad inte om ursäkt för sig. Man plockade in ett koppel av spelare som stod på gränsen till sitt stora genombrott och fick dem att leverera. Joel Jonsson och Calle Karlsson visade sig vara en sanslöst vass duo, Melker Bertals gick raka vägen ut från U20 och spelade ett allsvenskt spel samtidigt som polletten slutligen trillade ner för Gustav Lindström som levererade som en fullfjädrad poängback. Laget spelade sitt spel oavsett motstånd och vågade lita på att offensiven skulle ta dem långt. Det var kul att se och fungerar garanterat som inspiration för många andra mindre klubbar som såg att det går att lyckas med ganska små medel.

Men efter att säsongen fått ett abrupt slut i och med 0-3 i kvartsfinalmatcher mot Sundsvall väntar högst troligt ett möte med den ganska bistra verkligheten. Borlänges häftiga Young Guns har gjort sådant avtryck att de kommer bli föremål för värvningsförsök från mycket större klubbar och laget riskerar att bli sönderplockat. Det är den risken man löper som liten förening som gör succé och det blir en intressant vår och sommar där Borlänge ska försöka parera detta.

Vill man behålla sin position som topplag och kanske rent av flytta fram positionerna till att dessutom kunna konkurrera i ett slutspel kommer den sportsliga ledningen ha att göra när de ska bygga truppen inför kommande säsong. Låt oss vika en stund åt att fundera över hur det ska gå till.