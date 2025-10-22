Nyligen uttryckte Daniel Glad en önskan om att få stanna utomlands efter att ha gjort sin första utlandssäsong förra året i Frankrike.

Nu står det klart att 33-åringen med bakgrund i bland annat Djurgården och HV71 har en ny klubb.

Daniel Glad i Djurgården säsongen 2023/24. Foto: Bildbyrån

33 år ung har Daniel Glad samlat ihop 215 matcher i SHL samt strax under 150 matcher i både Hockeyallsvenskan och Hockeyettan.

Under sommaren har den tidigare Djurgårds– och HV71-backen tillhört HC Dalen och tränat för fullt med laget. Detta efter att ha spenderat fjolårssäsongen i Rouen i Frankrike.

Väljer spel i Ettan

Nu står det klart att han kommer att spela för HC Dalen under säsongen med.

Detta trots att 33-åringen för Hockeysverige nyligen berättade att tankarna är att ta ett gig utomlands.

– Förra säsongen var ju faktiskt mitt första år utomlands, och det var ett roligt år. Både för familjen och när det gäller hockeyn. Så jag har väl mest ögonen på utlandet, men om det dyker upp en bra möjlighet i Sverige är det klart det är intressant, sade han då.

Daniel Glad som är från Jönköping, kan därmed bo på hemmaplan. Men han kommer att spela för ett lag i HC Dalen som han aldrig representerat.

Source: Daniel Glad @ Elite Prospects

