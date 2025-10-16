Daniel Glad tillbringade den gångna säsongen i Frankrike – vilket var hans första utlandsäventyr. Nu är backen alltjämt kontraktslös.

– Jag har främst ögonen på utlandet, men om det dyker upp en bra möjlighet i Sverige är det klart det är intressant, säger han till hockeysverige.se.

Daniel Glad letar klubb till kommande säsong.

Foto: Bildbyrån.

Daniel Glad har drygt 200 SHL-matcher och drygt 140 Hockeyallsvenska matcher på meritlistan, och har representerat klubbar som Leksand, Rögle, HV71 och Djurgården. Efter att ha tillbringat hela karriären i Sverige flyttade han förra säsongen till Rouen i den franska högstaligan.

Men vad som händer den här säsongen är fortsatt oklart för den nyblivne 33-åringen. Han är alltjämt klubblös, och tränar just nu med en HockeyEttan-klubb.

– Jag kör fys på egen hand på morgnarna. Sen är jag på is på eftermiddagarna med HC Dalen, vilket är riktigt kul. Det är ett härligt gäng och det är bra intensitet, berättar Glad för hockeysverige.se.

Daniel Glad om klubbjakten

Har det funnits något intresse från några klubbar?

– Jo, men jag har haft lite sporadisk kontakt med klubbar från det att säsongen slutade. Både svenska och utländska. Det var lite mer intensivt i början, men då kände jag mig inte mogen att ta något beslut, säger han och fortsätter:

– Det blev lite svalare i juli och augusti men sen har det stegrat lite igen. Men jag vill inte ta ”första, bästa”, utan det ska kännas rätt. Både hockey- och familjemässigt.

Daniel Glad i Djurgårdens tröja.

Foto: Alamy.

Tittar du främst utomlands eller mot Sverige?

– Förra säsongen var ju faktiskt mitt första år utomlands, och det var ett roligt år. Både för familjen och när det gäller hockeyn. Så jag har väl mest ögonen på utlandet, men om det dyker upp en bra möjlighet i Sverige är det klart det är intressant.

Daniel Glad slår fast: ”Jag kommer spela”

Nu hoppas backen, som spelat upp både Leksand och HV71 från HockeyAllsvenskan till SHL och dessutom spelat en allsvensk final med Djurgården så sent som 2024, på att något ska lösa sig inom kort.

– Jag har suttit lugnt i båten och det var ett aktivt val att inte stressa fram något, eftersom vi fick vårt andra barn i juni. Men nu är det klart man längtar efter att få börja spela – och tävla – igen. Så jag hoppas det sker något inom en snar framtid.

Det är givet att du ska fortsätta spela ishockey, i alla fall?

– Ja, jag kommer spela. Och jag känner mig laddad.

Source: Daniel Glad @ Elite Prospects