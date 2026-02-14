Hockeyettan är enligt egen utsago ”Sveriges största hockeyliga”, en extremt viktig grogrund för de spelare som ska utvecklas och skickas uppåt i systemet. Men vilka är egentligen spelarna som huserar i ligan?

I en unik artikelserie låter Hockeysverige tränare och sportchefer runt om i ligan berätta om spelare för spelare i sina lag.

Idag: truppen i Tingsryd enligt sportchefen Patric Larsson.

”Jag hade haft honom även om vi hade spelat i allsvenskan”

”Det är väl tveksamt att vi får behålla honom om han spelar så här”

”Det är ingen kille man dribblar bort”

”Ett riktigt framtidsnamn”

”En drömspelare för en tränare”

”Han har ett helt annat självförtroende än vad han hade förra året”

”Jag ljuger om jag säger att jag trodde att han skulle vara så bra”

”Du ser ju själv, han kan skjuta missiler”

”Det är inget att snacka om att han är en succévärvning”

”När han gör det han ska göra är han ovärderlig för oss”

Tingsryd ramlade ur Hockeyallsvenskan förra våren, men lät sig inte nedslås av det. Kanske var det rent av en lättnad efter flertalet år där det bara handlat om att hålla näsan över vattenytan, att få starta om med ett blankt papper och försöka hitta tillbaka till vinnarspåret och klubbsjälen igen i Hockeyettan.



– Vi var ganska överens om detta, det var Oscar Holst (assisterande tränare /förf.anm) och jag som satt ner och bollade lite. Sen hade jag några spelare i pipen redan som jag var intresserad av och då bestämde vi att vi kallar till ett möte och hör vilka som är intresserade och det var faktiskt de flesta, förklarar nygamle sportchefen Patric Larsson.



Resultatet blev en trupp där en samling rutinerade spelare med stort hjärta för föreningen blandats upp med unga talanger som slussats upp genom den egna verksamheten och spetsats med några riktiga spjutspetsar utifrån.



– Det är en blandning av nytt, ungt, hungrigt och Tingsryds-spelare. Även några äldre som har varit här förut och som står för lite rutin. Jag försökte få hit TAIF-känslan igen. Det är otrolig spridning på åldrarna, det är det ju faktiskt. Jag tycker att de yngre spelarna verkligen visat att de tagit steg framåt, funderar Larsson.



Patric Larsson. Sara Damne/Bildbyrån

Vad framförallt har du tittat på för egenskaper hos spelarna du har plockat in?

– Utvecklingspotential, blandat lite med TAIF-hjärta. Det var så vi tänkte från början och det har faktiskt blivit så. Vi har ju haft ganska bra träff på det vi har plockat in.



Att säsongen så här långt har varit en dundrande framgång för Larssons lagbygge kan man inte komma ifrån. Det kanske inte startade så vackert när alla nya spelare skulle hitta sina roller, men successivt har smålänningarna vuxit sig starkare och starkare och befinner sig i kampen om seriesegern inför upploppet.



– Vi har inte mindre chans än någon annan, smackar sportchefen.



Det har varit väldigt mycket snack om Karlskrona och Vita Hästen, hur har ni kunnat smyga så mycket under radarn?

– Dels har vi legat några matcher efter hela tiden och vi började lite, inte dåligt, men vi visste inte riktigt var vi stod. Vi fick lite stryk, Halmstad i premiären och Vita Hästen hemma som vi skulle ha vunnit, men inte kunde stänga matchen. Helt plötsligt låg vi sjua, åtta, nia. Sen har detta satt sig och gruppen är fantastisk måste jag säga, det är bra stäm i omklädningsrummet. Vi har kunnat göra vår grej och det tror jag har varit bra, att vi har kunnat smyga lite med 19 nya spelare.



– Om jag säger något annat än att truppen och omklädningsrummet är i harmoni då ljuger jag. Det är klart att det är det när det gått som det har gått.



Men vilka är då egentligen herrarna som står för den där harmonin som tagit laget hela vägen upp i toppen av Hockeyettan södra? Det har blivit dags att låta sportchef Patric Larsson reflektera över sitt spelargalleri. Här är Tingsryd 25/26, spelare för spelare.