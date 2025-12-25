Det har varit en ganska odramatisk höst i Hockeyettan, men att tabellerna ser ut ungefär som förväntat innebär inte att det saknas lag där vi kan förvänta oss mer. Det har blivit dags att reflektera över vilka gäng som har störst sparkapital inför säsongens andra del.



Till stora delar har det gått helt enligt plan i Hockeyettan. Lagen som förväntas ligga i toppen ligger i toppen och de som förväntats få det lite tuffare har också tvingats kämpa längst ner i tabellerna. Det finns några lag som gjort det bättre än förväntat (då tänker jag främst på gäng som Mjölby, Kungälv och Norrtälje), men i det stora hela är avvikelserna mot det förväntade väldigt små.



Men det betyder inte att alla fått ut sin fulla potential. Det finns trots allt ett gäng lag där känslan är att det finns väldigt mycket mer att hämta. Så här med bara några dagar kvar till den vibrerande omstarten efter juluppehållet har det blivit dags att fundera över de lag i Hockeyettan som har störst sparkapital inför säsongens andra halva.



Här kan vi förvänta oss att de höjer sig betänkligt….

