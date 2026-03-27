Daniel Mannberg ger Boden slagläge efter ny seger

Bodens HF segrade – 2–1 mot Lindlöven

Med 2–1 (1–0, 0–1, 1–0) på hemmaplan har Bodens HF tagit ett jättekliv mot Lindlöven i Hockeyettan norra, semifinal. Därmed leder Bodens HF matchserien med 2-0 och behöver bara en seger till för att avgöra matchserien.

Lindlöven nästa för Bodens HF

Henri Tamminen gjorde 1–0 till Bodens HF efter 12.42 efter förarbete av Kevin Arvidsson och Felix Dahlroth.

Efter 11.25 i andra perioden slog Sebastian Falk till på pass av Jesper Broeng och kvitterade för Lindlöven.

13.57 in i tredje perioden nätade Bodens HF:s Daniel Mannberg framspelad av Hampus Johannesson och Oscar Eriksson och avgjorde matchen. Det fastställde slutresultatet till 2–1.

Bodens HF–Lindlöven 2–1 (1–0, 0–1, 1–0)

Hockeyettan norra, semifinal

Första perioden: 1–0 (12.42) Henri Tamminen (Kevin Arvidsson, Felix Dahlroth).

Andra perioden: 1–1 (31.25) Sebastian Falk (Jesper Broeng).

Tredje perioden: 2–1 (53.57) Daniel Mannberg (Hampus Johannesson, Oscar Eriksson).

Ställning i serien: Bodens HF–Lindlöven 2–0

Nästa match:

30 mars, 19.00, Lindlöven–Bodens HF