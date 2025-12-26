Hockeysveriges Hockeyettan-expert Mikael Mjörnberg lägger örat mot rälsen och samlar upp snacket och de senaste ryktena under rubriken ”Hockey(h)ettan – Silly och surr från Hockeyettan”.



Det är dags för veckans småplock av spaningar och snackisar från klubbarna ute i Hockeyettan. Häng med.



Enköping är på marknaden i jakt på backförstärkning efter att unge Lucas Nordström valt att lämna föreningen under hösten. Han rensade ut sin plats och lämnade och dök senare upp på provspel hos Väsby, men vad som egentligen skett verkar ytterst oklart. Enköping har släppt spelaren som registrerats hos Väsby men där har han varken presenterats eller spelat några matcher. Vissa rykten gör gällande att han nu skulle kunna vara aktuell för spel med Vallentuna. Snurrigt värre, men det lär väl klarna snart om och i så fall var det blir fortsatt spel för försvararen.



Ifjol inledde den rutinerade forwarden Gustaf Berling säsongen i Tyringe för att sedan flytta vidare till Norge och spel med Nidaros i samband med transferdeadline. Upplägget ser ut att bli ganska liknande den här säsongen. Forwarden har spelat med Tyringe under hösten och producerat tio poäng (4+6) på 19 matcher, men hans kontrakt går ut i samband med årsskiftet och enligt de uppgifter som når mig har han inte för avsikt att förlänga det. Siktet ska istället vara inställt på att komma till något hårdsatsande topplag eller utlandet. Mer spel med Tyringe efter nyår förefaller således ganska otroligt.

