Silly och surr – ”Lånades in till ratade gängets konkurrent”

Hockeysveriges Hockeyettan-expert Mikael Mjörnberg lägger örat mot rälsen och samlar upp snacket och de senaste ryktena under rubriken "Hockey(h)ettan – Silly och surr från Hockeyettan".



* Får vänta en vecka till på ”frälsaren”

* Bröt kontraktet efter utlåning

* Bulldozerns nya klubb – i Belgien (!)

* Intern diskussion om de långa avstängningarna

* Lånades in till ratade gängets konkurrent



Det är dags för veckans småplock av spaningar och snackisar från klubbarna ute i Hockeyettan. Häng med.



Avstängningarna ger upphov till intern diskussion i ligan

Den här säsongen lyder Hockeyettan under samma disciplinnämnd som SHL och Hockeyallsvenskan och den gångna veckan har den verkligen fått skrida till verket. Ett flertal Hockeyettan-spelare har blivit avstängda efter förseelser i matcherna och den gemensamma nämnaren är att straffen som utdömts varit hårda. Från tre matcher och uppåt. Detta har vållat viss diskussion och kritik då det höjts röster för att nämnden tar i alldeles för mycket i sina bedömningar (något jag själv också gav uttryck för här). Följden är att det dragit igång en intern diskussion om saken, men man försöker lägga locket på och låta tonläget och synpunkterna stanna inom fyra väggar för att det inte ska bli en infekterad fråga som svingas ute i offentligheten. Flera klubbar ställer sig dock frågande till bedömningen och de hårda straffen.



De får vänta en vecka till på ”frälsaren”

HC Dalen hajpades och lyftes fram som en utmanare inför säsongen, men har kört in i vad som väl kan betecknas lite som en minikris där laget tappat poäng i tre raka matcher och blivit nollade i två raka bortafighter. Senast 0-6 mot Halmstad som fram till dess hade varit ett ganska målglatt gäng med svängdörrar i försvaret. Offensiven har uppenbart gått i stå för HC Dalen och behöver en injektion. Glädjande då att en ”frälsare” kan vara på väg tillbaka inom den närmsta framtiden.



Erik Olhans Lind värvades inför säsongen för att vara en vital del av offensiven och agerade som en ledande spelare på försäsongen med en stor roll i både powerplay och boxplay innan han skadade sig. Nu har 21-åringen missat hela säsongsinledningen med en överkroppsskada, men närmar sig comeback. HC Dalen får dock hålla sig till tåls i alla fall en vecka till innan de kan förvänta sig att ha sin offensiva pjäs tillbaka på isen.



Beskedet inifrån klubben är annars att man i dagsläget inte tittar på att värva något nytt. Den unge forwarden Wilmer Lundquist som också dragits med lite skadeproblem har inlett säsongen med att göra matcher i HV71s U20 för att få spela matcher i en bra utvecklingsmiljö, men finns att tillgå om det skulle uppstå ett behov.

