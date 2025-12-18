Silly och surr – Kan ”transatlanten” bli en ”spetsspelare”?

Hockeysveriges Hockeyettan-expert Mikael Mjörnberg lägger örat mot rälsen och samlar upp snacket och de senaste ryktena under rubriken ”Hockey(h)ettan – Silly och surr från Hockeyettan”.



* Kan ”transatlanten” bli en ”spetsspelare”?

* Avpolletterade tränaren har hittat nytt jobb

* Spetsforwarden har gjort sitt klubbval

* Halmstad jagar målskytt





Det är dags för veckans småplock av spaningar och snackisar från klubbarna ute i Hockeyettan. Häng med.



Spetsforwarden har gjort sitt klubbval – jakten går vidare för bommande topplaget

Förra veckan rapporterade jag om att det var flera toppklubbar som lagt sig i jakten på spetsforwarden Vilmer Grundström som inlett den här säsongen med att göra strax under två poäng per match i snitt i Örnsköldsvik. Under veckan nåddes jag sedan av uppgifter om att det var Lindlöven som vunnit dragkampen om forwarden. Något som klubben också gick ut och offentliggjorde under torsdagen. Det innebär att Mariestad, som var en av klubbarna som ryckte i Grundström, får leta vidare i jakt på förstärkning till sin forwardssida. För det är inte frågan om ifall, utan när skaraborgarna kommer att värva en spetsig pjäs att kasta in i truppen.



Halmstad jagar målskytt

Laget har gått bra under hösten och har egentligen en fullt fungerande trupp, men i och med att man har för avsikt att försöka stöka så mycket det går i ett kommande slutspel är det så att Halmstad tittar på att förstärka sin trupp. I dagsläget har man 13 forwards, men man vill ha in en till för att ha en bredd som kan bära dem i slutspelet. Om det landar i att juniorforwarden Elton Lindeborg som fått göra ett antal matcher under hösten får ett större ansvar eller om man plockar in en forward från marknaden återstår att se. Det mesta lutar nog dock åt det senare alternativet då man känner att man behöver en målskytt.

